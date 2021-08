in

Kim Kardashian et Paris Hilton de nouveau ensemble en vidéo ! | Instagram

Quelque chose que Kim Kardashian et Paris Hilton en plus de leurs millions, c’est qu’ils aiment chouchouter leurs followers, récemment ils ont encore surpris tout le monde parce qu’ils sont apparus ensemble dans une vidéo comme au bon vieux temps.

Vous avez tous les deux étudié dans la même école donc leur amitié est assez ancienne, il fut un temps où Kim Kardashian a travaillé pour l’héritière de l’empire hôtelier Hilton, c’est alors qu’elle a commencé à être célèbre.

C’est précisément Paris Hilton qui a commencé à attirer l’attention en raison des fêtes constantes auxquelles elle a assisté, en particulier parce qu’elle était la fille de l’un des hommes les plus riches non seulement des États-Unis mais dans de nombreuses régions du monde.

À vrai dire, c’est grâce à la jeune et blonde héritière que l’ère des émissions de téléréalité a commencé, mais en peu de temps elle a été dépassée par son amie Kim Kardashian une fois qu’ils ont lancé le programme L’incroyable famille Kardashian aussi connu sous le nom de KUWTK.

Malgré le fait qu’aujourd’hui Kim Kardashian soit plus connue sur les réseaux sociaux que son amie, Paris Hilton a une plus grande fortune, non seulement grâce à l’empire hôtelier de son père mais aussi grâce à ses propres entreprises.

Dans cette nouvelle vidéo partagée dans les stories de Paris, on se souvient d’une de leurs nombreuses retrouvailles après des années de séparation.

La femme d’affaires aux yeux bleus intenses est sûrement enthousiasmée par son prochain mariage et espère que son amie y assistera, comme d’autres célébrités le feront sûrement, dans la vidéo, elles sont très proches.

D’après ce que vous pouvez voir, les images ne sont pas si récentes, d’autant plus que les cheveux de la sœur aînée de Kylie Jenner il ne l’a pas peint de ce ton aujourd’hui.

Cette vidéo avait pour but de promouvoir un nouveau programme que Paris a lancé, celui-ci a pour titre “Cooking with Paris”, dans l’un de ses chapitres les plus récents il apparaît précisément avec Kim Kardashian.

Ce programme est disponible sur Netflix, le chapitre où il apparaît avec Kim est le plus récent et dure 26 minutes au total.

