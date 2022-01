Kim Kardashian et Pete Davidson arrivent à LA après des vacances aux Bahamas

Leur amour vole haut !

Kim Kardashian et petit ami pete davidson ont été aperçus arrivant ensemble à Los Angeles après leur voyage romantique aux Bahamas. Le nouveau couple, qui a quitté les îles le 5 janvier, a d’abord fait escale à Miami avant de retourner en Californie à bord d’un avion privé.

Atterrissant à l’aéroport de Van Nuys, la star de télé-réalité de 41 ans a débarqué de l’avion vêtue d’un body noir plongeant et d’un jean taille haute en détresse assorti. Kim a gardé ses longs cheveux noirs lâchés et droits et une raie au milieu.

Le comédien de Saturday Night Live était également habillé en tenue décontractée, arborant une veste d’inspiration universitaire, un sweat à capuche beige, un short ample et des chaussettes graphiques colorées avec des sandales.

Au cours de leur escapade tropicale, les deux ont été vus portant les mêmes ensembles décontractés tout en profitant d’une promenade en bateau ensemble. Ce voyage marque les premières grandes vacances que le magnat de KKW Beauty et l’acteur de 28 ans ont pris en tant que couple officiel.