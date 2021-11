Kim Kardashian et Pete Davidson fêtent son anniversaire avec Flavour Flav

Eh bien, si vous aviez besoin de plus de preuves que Kim Kardashian et Pierre Davidson sont une chose, voilà.

Pete a décidé de se réunir et de fêter son anniversaire avec Kim, Kris Jenner et Saveur Saveur! Le shindig est descendu à ce qui ressemble à la maison de Kris à Palm Springs.

On ne sait pas qui d’autre a célébré, mais ça a l’air assez petit… comme dans intime. Flav a posté un quelques photos de groupe que tout le monde passe un bon moment.

Maintenant, en ce qui concerne la connexion Flav … eh bien, peut-être qu’il a donné un indice en écrivant: « Célébrer l’anniversaire de mon fils adoptif Pete Davidson avec les légendes. » Flav a laissé Pete porter son horloge signature, en écrivant : « Pete, je n’ai jamais enlevé une horloge de mon cou pour la donner à quelqu’un et tu seras la dernière personne pour qui je fais ça… ça te va vraiment bien… joyeux anniversaire. «

C’est la dernière preuve que Kim et Pete sont ensemble. Comme nous l’avons signalé, après avoir animé « Saturday Night Live » le mois dernier, Kim a emmené Pete à Knott’s Berry Farm où ils se sont tenus la main en balade. Et puis, une semaine plus tard, elle était de retour à New York, se bécotant avec lui dans un dîner à Staten Island. La nuit suivante, ils étaient sortir avec des amis à Zero Bond, où Pete s’est occupé du chèque.

Pete a eu 28 ans mardi.

Pas qu’on pousse la relation, mais bon, il a déjà rencontré la maman !