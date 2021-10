Kim Kardashian et Pete Davidson main dans la main. Pendant des mois, beaucoup se sont demandé avec qui Kim sortait après avoir demandé le divorce de Kanye. Tu es soi-disant « sorti avec Irina Shayk » (donc entre guillemets, selon des sources c’était faux), Kim l’imaginait avec un célèbre journaliste, un avocat ou quelqu’un, tu sais, important. Eh bien, on dirait que c’est Pete Davidson.

Kim et Pete ont été vus se tenant la main à Knott’s Scary Farm, un parc d’Halloween, il y a des photos d’eux se tenant la main, mais les « sources » veulent que vous sachiez qu' »ils ne sont que des amis ».

Les gens ont rapporté que Kim avait commencé son week-end d’Halloween avec Davidson. La star de télé-réalité, fondatrice de SKIMS, a été aperçue vendredi sur les montagnes russes Knott’s Scary Farm à Buena Park, en Californie. Sur des photos exclusives obtenues par People, le couple peut être vu se tenant la main tout en faisant des montagnes russes avec des amis.

Mon Dieu, des siècles sans voir Kim aussi drôle (ou effrayée, lol!) Le rapport dit que Kim et Pete étaient aussi avec Kourtney et Travis. Le batteur de Blink-182 et Pete se rencontrent par l’intermédiaire de leur ami commun, Machine Gun Kelly.

« Ils sont dans le même groupe donc ils seront ensemble de temps en temps » – dit un initié à People. « Ce sont juste des amis qui traînent. »

Ils disent que cela ressemble plus à un double rendez-vous, car il y a Kourtney et Travis et Kim et Pete. De plus, selon CB, Gawker a rapporté qu’ils peuvent « confirmer de manière exclusive, via leur propre source, que les Kardashian, 41 ans, et Davidson, 27 ans, ont passé la nuit ensemble dans un hôtel de Los Angeles le 28 octobre ». OMG! Juste des amis, hein ? Amis avec des avantages. MDR! Peu importe! On dirait qu’il s’est bien amusé !

Ainsi, Kim Kardashian tenant la main de Pete Davidson. Seront-ils en couple ou juste entre amis..?