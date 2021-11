Kim Kardashian et Pete Davidson offrent à un touriste la surprise de sa vie

C’est un voyage à LA inoubliable !

Un touriste néerlandais a eu la surprise de sa vie lorsqu’il est tombé sur Kim Kardashian et pete davidson lors de vos déplacements à Beverly Hills, en Californie, le samedi 27 novembre, juste après les vacances de Thanksgiving.

Paul Barewijk, qui travaille comme rédactrice musicale et journaliste pour le talk-show RTL Boulevard et qui est récemment arrivée à Los Angeles en provenance d’Amsterdam, a déclaré à E! News qu’il avait d’abord passé la journée à se promener, au cours de laquelle il s’était arrêté pour prendre une photo par la boutique éphémère de la collaboration Fendi x SKIMS sur Rodeo Drive, qui était alors fermée.

« Alors je suis allé plus loin pour ma promenade, j’ai regardé les belles demeures et je me suis rendu dans un parc, puis je me suis arrêté à l’hôtel Beverly Hills pour prendre un verre et quelques vitamines. Alors après quelques minutes, j’ai appelé ma mère. J’étais assis à un bar, en regardant autour de lui tout en appelant et j’ai vu Pete Davidson », a-t-il déclaré. « Mais en regardant encore une fois, j’ai vu que c’était Kim Kardashian. »

Il a poursuivi: « J’ai immédiatement arrêté mon appel et je suis allé aux deux. Je lui ai montré la photo de moi en passant par le pop-up. Elle a adoré et j’ai demandé une photo. Elle a dit: » Bien sûr. « »