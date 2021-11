Kim Kardashian et Pete Davidson ont été aperçus en train de manger ensemble à Staten Island au milieu de rumeurs de rencontres

Kim Kardashian et Pete Davidson sont sortis dîner à Staten Island après avoir été aperçus en train de se tenir la main lors d’une balade à Knott’s Berry Farm ce week-end, a rapporté TMZ mercredi. La star de L’incroyable famille Kardashian se serait aventurée hors de l’hôtel Ritz-Carlton à Manhattan jusqu’à Staten Island, où elle et Davidson ont dîné ensemble à Campania après être entrés par la porte de derrière.

Les deux ont fait la une des journaux ce week-end alors qu’ils sortaient sur la côte ouest pour profiter des festivités d’Halloween à Knott’s Berry Farm avec Kourtney Kardashian et Travis Barker, malgré un initié disant à PEOPLE que le fondateur de KKW Beauty et le comédien de Saturday Night Live sont « juste amis ». Kardashian et Davidson ont passé une semaine ensemble le mois dernier alors qu’elle répétait pour son rôle d’animatrice sur SNL, et les deux ont même partagé un baiser lors d’un sketch.

L’amitié de Davidson avec Machine Gun Kelly serait liée à Barker, ce qui a conduit à la sortie inattendue. « Ils sont dans les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps », a poursuivi l’initié de PEOPLE. « Ce sont juste des amis qui traînent. »

Kardashian est actuellement en train de divorcer de son mari Kanye West, dont elle a demandé le divorce en février. La star de télé-réalité, qui partage North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans, avec le rappeur, a parlé de sa relation avec son ex-mari dans un profil pour le Wall Street Journal le mois dernier. Reconnaissant que West a « un morceau » de sa marque de shapewear SKIMs, Kardashian a crédité son ex d’avoir donné à l’équipe non seulement « de l’inspiration mais aussi des informations ».

« Je pense qu’il aime le processus… Kanye sera toujours la personne la plus inspirante pour moi », a-t-elle poursuivi, attribuant au designer Yeezy l’avoir conseillé de simplifier ses activités. « Il a exprimé qu’il y avait trop de situations de branding. Il est toujours super simple », a-t-elle expliqué.

Leur relation cordiale après la scission n’a pas empêché Kardashian de lancer quelques coups au gagnant d’un Grammy lors de son monologue SNL. « J’ai été très bénie dans cette vie, et je suis reconnaissante pour tout, honnêtement, tous les hauts, tous les bas », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, j’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. Non seulement ça, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique, un génie talentueux et légitime, qui m’a donné quatre enfants incroyables. Alors quand j’ai divorcé, vous devez savoir que c’est venu à une seule chose : sa personnalité. »