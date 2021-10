Kim Kardashian et Pete Davidson ont eu un rendez-vous à l’hôtel, rapportent des allégations

Le cycle d’actualités sur les célébrités de samedi soir était consacré à une photo particulière de Kim Kardashian et Pete Davidson. Après avoir été vu à Knott’s Berry Farm ensemble – avec la sœur de Kim Kourtney, le futur beau-frère Travis Barker et des amis communs – une photo est sortie de la star de L’Incroyable Famille Kardashian et du comédien de Saturday Nigth Live. mains sur l’un des manèges. Des sources apparentes proches des deux parties n’ont pas perdu de temps à faire des déclarations, affirmant que les deux n’étaient que des amis. Cependant, Gawker n’est pas d’accord.

La publication a publié un rapport samedi soir avec un titre plus direct : « Kim Kardashian et Pete Davidson le font. » Dans ce bref article, Gawker allègue que le couple a eu une sorte de rendez-vous le 28 octobre, dormant dans un hôtel sans nom de Los Angeles. Le point de vente rapporte « Gawker peut confirmer en exclusivité via notre propre « initié » que Kardashian, 41 ans, et Davidson, 27 ans, ont passé la nuit ensemble dans un hôtel de Los Angeles le 28 octobre. Avons-nous besoin de le dire ? Ils n’avaient pas de Marathon des filles Gilmore. »

Kim Kardashian et Pete Davidson se tiennent la main à la ferme effrayante de Knott : ils sont « juste amis », selon une source https://t.co/EJb9KQqWgD – People (@people) 30 octobre 2021

Tout en alléchant, ce prétendu moment contredit les reportages faits par TMZ et PEOPLE. TMZ rapporte: « Il n’y a pas de PDA ou quoi que ce soit ici, et c’est pour une raison – des sources avec une connaissance directe nous disent que Kim et Pete ne sortent PAS, ce sont simplement des amis … et ce depuis un certain temps, bien avant son apparition SNL . Tout le monde, nous dit-on, a été invité par Kourt et Trav. » La source de PEOPLE a déclaré: « Ils fréquentent les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps. Ce ne sont que des amis qui traînent. »

Alors, quelle est la vraie affaire entre Kardashian, 41 ans, et Davidson, 27 ans ? Seul le temps nous le dira. Peut-être qu’ils sont juste des amis, peut-être qu’ils sont une aventure occasionnelle, ou peut-être qu’ils sont officiels mais ne sont pas prêts à être rendus publics. Après tout, Kardashian est en train de divorcer de Kanye West. Une nouvelle relation créerait une frénésie médiatique et pourrait compliquer les choses. De plus, Kardashian a quatre enfants – North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago 3 ans et Psaume, 2 ans – et elle n’est peut-être pas impatiente que sa vie amoureuse soit encore agitée publiquement pour leur bien.

Les représentants des stars n’ont pas encore commenté ces observations et ces rapports. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour sur les Kardashian, le casting de SNL et toutes les relations possibles qui pourraient faire entrer ces mondes en collision.