Kim Kardashian et Pete Davidson ont loué un théâtre et discuté avec le personnel

Même quand Kim Kardashian et Pierre Davidson on dirait qu’ils vont au cinéma comme un couple normal, il n’y a rien de moyen… pas quand ils louent le joint pour eux-mêmes.

Si ce n’était pas clair avant, les choses se réchauffent définitivement entre ces 2, et il semble y avoir un thème commun quand ils sont dans son coin de pays – Pete adore emmener Kim dans des endroits où il est allé toute sa vie.

Jesse Scarola, qui possède les cinémas Atrium Stadium à Staten Island – le site de la soirée de rendez-vous la plus récente de Kim et Pete – a déclaré que les tourtereaux avaient loué un écran privé pour regarder « House of Gucci ».

Scarola nous dit que Pete se rend sur place au moins une fois par mois avec des amis … bien que ce fut une expérience légèrement différente avec Kim, car son équipe de sécurité a appelé à l’avance pour s’assurer qu’il était cool pour le couple d’entrer par une porte latérale.

Malgré une entrée discrète, Scarola dit que Kim et Pete ont discuté avec le personnel et les fans – comme le fait habituellement PD – et ils ont même pris des photos avec des gens. Le fait est qu’on nous dit que Kim a fait un effort pour faire connaissance avec les gens au théâtre de quartier de son copain.

Comme nous l’avons signalé, Kim, Pete et Scott Disick tous ont frappé Atrium samedi pour une soirée cinéma quelques heures avant le début de «SNL». On ne sait pas si Scott avait initialement prévu de regarder Pete en action à 30 Rock avant le spectacle a été réduit, mais il a au moins pu suivre le film.

Comme vous le savez, Kim commencé à voir Pete il y a quelques mois. Hangar a demandé le divorce d’elle Kanye West de retour en février.

Bien que Kanye ait fait plusieurs tente de la récupérer, Kim semble aller de l’avant pour de bon.