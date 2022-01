Kim Kardashian et Pete Davidson partent en vacances aux Bahamas

Kim Kardashian et Pierre Davidson sont tout sourire et prêts à profiter du soleil lors de leurs premières vacances en couple… en choisissant les Bahamas comme première destination.

Le duo est arrivé mercredi avec l’aide d’un jet privé et d’un bateau… quand ils ont finalement touché terre, ils n’étaient clairement pas habillés pour la plage, mais c’est sur le point de changer.

Nous avons appris qu’ils séjournent dans une maison privée au bord de l’eau avec des amis proches, y compris Simon Huck.

Une chose est sûre… Pete et Kim semblent tous les deux ravis d’être ensemble, souriant massivement alors qu’ils regardaient le paysage. Nos sources disent que Kim trouve Pete « extrêmement charmant »… et ses amis lui ont donné leur approbation.

Bien sûr, le voyage fait suite au rendez-vous éclair de Kanye avec l’actrice julia renard qui les a vus à Miami et à New York.

Comme nous l’avons signalé, Ye et Julia eu un double rendez-vous à Carbone à Miami avant de se rendre à New York mardi, où ils ont assisté à « Slave Play » de Broadway avant de dîner à nouveau à Carbone dans la ville.

Une chose difficile à ignorer… Kanye a habillé Fox chez Balenciaga, une marque que Kim’s a presque exclusivement portée au cours de la dernière année. Lors de la soirée de rendez-vous à New York, Julia a d’abord porté un manteau bleu avant de se parer d’un manteau, de gants, d’un sac à main et d’un haut de Balenciaga. Et, encore une chose intéressante… Le restaurant préféré de Kim à New York est… Carbone.

Alors que nous avons vu Kim et Pete aller d’un océan à l’autre, c’est la première fois qu’ils voyagent à l’étranger… mais ne vous attendez pas à des voyages en couple avec Ye et Julia de si tôt.