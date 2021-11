Kim Kardashian et Pete Davidson photographiés à l’hôtel au milieu d’une « romance »

Kim et Pete ont passé beaucoup de temps ensemble récemment (Photo : ./SPLASH/@flavorflavofficial/NBC/.)

Kim Kardashian et Pete Davidson ont été surpris en train d’avoir un rendez-vous à l’hôtel ce week-end et n’essayaient pas de le cacher.

Le couple présumé a été repéré par un fan et sa mère au Beverly Hills Hotel de Los Angeles samedi.

Le journaliste touristique et musical néerlandais, Paul Barewijk, était le fan aux yeux d’aigle qui a repéré le couple en train de savourer un petit-déjeuner discret.

Sur les photos partagées sur son Instagram, on voit Kim faire clignoter le signe de la paix tandis que Pete fait de même.

Se souvenant de leur rencontre fortuite, Paul a déclaré à People : « Tout à coup, j’ai regardé à ma droite et j’ai vu Pete Davidson. J’ai continué à parler avec ma mère, puis j’ai pensé : « Avec qui parle-t-il ? Parce que je connais les dernières rumeurs de rencontres. Et donc, c’était Kim Kardashian !

«Je lui ai demandé une photo. Elle a dit « D’accord, bien sûr », et j’ai demandé à Pete de prendre la photo. Alors il l’a fait. Nous avons pris deux photos. Je lui ai dit que les gens aux Pays-Bas l’aimaient à cause de SNL, alors… selfie ? Il l’a pris!’

Paul a déclaré que le couple « avait l’air heureux » et s’était assis l’un près de l’autre avant de s’éloigner ensemble.

« Cela ressemblait à un rendez-vous pour moi », a-t-il déclaré.

Le fan a partagé les deux photos sur son Instagram samedi et a écrit en néerlandais : » Omg rends-moi fou ! Assis juste à côté de Kim Kardashian et Pete Davidson pour le petit-déjeuner !’

Les rumeurs sur les deux ont tourbillonné pendant des semaines avant qu’ils ne soient vus se tenant la main et se rendant dîner ensemble après s’être embrassés lors d’un sketch sur Saturday Night Live pour un épisode que Kim animait.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Ni l’un ni l’autre n’a officiellement commenté les rumeurs, mais le couple a été vu la semaine dernière se tenant la main et riant ensemble dans une voiture – et si cela ne suffit pas à faire tourner le moulin à rumeurs, Pete arborait ce qui semblait être une morsure d’amour assez considérable.

Il pourrait y avoir une clé dans les travaux de leur romance alors que l’ex-mari de Kim, Kanye West, a fait plusieurs déclarations publiques qu’il voulait la récupérer, malgré le fait que la mère de ses quatre enfants a demandé le divorce en février.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Katherine Ryan a quelques réflexions sur Kim Kardashian et Pete Davidson : « Je suis dégoûté »



PLUS : Kanye West partage une photo de lui en train d’embrasser Kim Kardashian après avoir dit que Dieu les ramènerait ensemble





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();