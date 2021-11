Kim Kardashian et Pete Davidson prennent un dîner privé à Staten Island

Kim Kardashian Ouest et Pierre Davidson avait un rendez-vous secret pour un dîner mardi soir, a appris TMZ.

Kim s’est aventurée hors de l’hôtel Ritz-Carlton à Manhattan … et s’est dirigée vers le territoire de Pete – Staten Island. Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … les 2 sont entrés par la porte dérobée du restaurant Campania … l’un des favoris de Pete.

Ils ont probablement mangé de la pizza ou des pâtes … la spécialité du restaurant.

C’est un gros développement parce que tout le monde voulait savoir s’ils se retrouveraient après avoir partagé une balade à Knott’s Berry Farm dans l’OC ce week-end… où ils se sont tenus la main en balade.

Comme vous le savez… Pete et Kim étaient ensemble depuis près d’une semaine lorsqu’elle a animé « Saturday Night Live » le mois dernier… partageant même un baiser lors d’un sketch.

Nous avons fait sortir Kim plus tôt dans la journée mardi et lui avons demandé si elle et Pete étaient plus que de simples amis, mais elle était maman.

Il y a quelques jours, nos sources Kim ont déclaré que Kim et Pete n’étaient que des amis. Chose que nous voulons savoir maintenant … définir « amis ».