Kim Kardashian et Pete Davidson prennent un rare selfie lors d’un double rendez-vous

Pete a de nouveau bu et dîné à Kim à Staten Island (Photo: Rex / Instagram @angelinas_ristorante)

Kim Kardashian et Pete Davidson n’essayaient pas de cacher leur histoire d’amour lors de leur dernière soirée à Staten Island.

Le nouveau couple d’Hollywood s’est rendu samedi dans la ville natale du comédien de Saturday Night Live, où ils ont eu un double rendez-vous avec Scott Disick et sa compagne.

Le groupe a été vu arriver dans une salle de cinéma où ils auraient regardé la maison Gucci de Lady Gaga, mais ils ont également dîné au Angelina’s Ristorante.

Bien qu’ils aient sans aucun doute voulu garder un profil discret, Kim, 41 ans, et Pete, 28 ans, étaient plus qu’heureux de poser pour des photos avec les habitants. Le couple a pris un selfie avec un homme qui semblait être un membre du personnel du restaurant, car la photo a été partagée sur le compte Instagram d’Angelina.

La légende disait : » Merci Kim Kardashian, Pete Davidson, Scott Disick et d’autres d’avoir dîné chez Angelina hier soir. Vraiment super à servir, revenez à tout moment. @kimkardashian @letthelordbewithyou.’

Sur la photo, Kim et Pete semblent être en phase l’un avec l’autre alors qu’ils prennent des poses assorties, faisant clignoter le signe de la paix pendant que le comédien tire la langue. Il est difficile de déchiffrer si Kim tirait sa moue caractéristique alors qu’elle portait un masque facial, mais nous espérons qu’elle l’était.

Ils ont gentiment pris des selfies avec le personnel du restaurant Angelina (Photo : @kimkardashian @letthelordbewithyou, Instagram)

Scott, 38 ans, a également pris une photo avec une femme membre du personnel, mais son ami mystérieux était introuvable.

Ce n’est pas la première fois que Pete boit et dîne avec Kim dans sa ville natale bien-aimée de Staten Island, car des sources les ont repérés à des dîners là-bas au début de leur histoire d’amour.

Le couple a profité d’une soirée au cinéma pour regarder House of Gucci (Photo: MediaPunch / BACKGRID)



Scott Disick et une mystérieuse compagne les ont rejoints (Photo: BlayzenPhotos / BACKGRID)

Des rumeurs de rencontres ont été déclenchées après que l’invité de Kim a accueilli SNL en octobre et a partagé un baiser avec Pete lors d’un sketch.

Un initié a ensuite partagé des détails sur leur relation avec E! News, en disant: « Ils sont vraiment heureux et voient où ça va.

« Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre. Elle dit à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais qu’elle ne voit personne d’autre… Elle essaie de ne pas en faire toute une histoire mais elle est très attachée à lui.

« Kim est amoureux de lui et c’est très excitant pour elle. »

Le patron de Skims, Kim, a demandé le divorce de son mari Kanye en février et, malgré ses déclarations publiques d’amour, veut aller de l’avant avec la séparation alors qu’elle a récemment déposé une demande pour être légalement considérée comme célibataire.

