Kim Kardashian et Pete Davidson rejoignent le groupe pour une sortie amicale à Knott’s Berry Farm

Kim Kardashian et Pete Davidson ont assisté à la ferme effrayante de Knott à Buena Park, en Californie, lors d’une sortie amicale organisée par sa sœur Kourtney Kardashian et son fiancé, Travis Barker. Davidson et Barker sont des amis communs grâce à Machine Gun Kelly. Davidson et Kardashian ont également passé du temps avec son ex, Kanye West. PEOPLE a posté des photos du duo se tenant la main sur une montagne russe, mais a clairement indiqué qu’il ne s’agissait que d’un acte d’amitié.

« Ils traînent dans les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps », a déclaré une source au média. « Ce sont juste des amis qui traînent. » Compte tenu de l’histoire des fréquentations de Davidson, il n’est pas totalement étrange que les gens supposent que les amis sortaient en fait ensemble.

Kardashian travaille actuellement sur son divorce mais a toujours de l’amour pour son ex-mari. Dans un nouveau profil pour le Wall Street Journal, la star de L’incroyable famille Kardashian a parlé de l’implication continue de son ex rappeur dans sa vie professionnelle. Reconnaissant que West a « un morceau » de sa marque de shapewear Skims, Kardashian a crédité West d’avoir donné à l’équipe non seulement « de l’inspiration mais aussi des informations ».

« Je pense qu’il apprécie le processus… Kanye sera toujours la personne la plus inspirante pour moi », a-t-elle poursuivi. Kardashian crédite même son ancien mari de l’avoir encouragée à simplifier son image de marque. « Il a dit qu’il y avait trop de situations de branding. Il est toujours super simple », a-t-elle expliqué. « Je voulais vraiment condenser mes marques de beauté. Je voulais un endroit, un site Web, où tout peut vivre. »

Alors que le look chic minimaliste de Kardashian a été échangé contre des looks Balenciaga inspirés de Yeezy tout au long de l’été et au gala du Met 2021, dans lequel elle est venue entièrement vêtue de tissu noir, la personnalité de la réalité a déclaré qu’elle était « de retour au minimalisme », en plaisantant, « J’ai eu quelques instants. Je me suis amusé. »

Kardashian a demandé le divorce de West en février après près de sept ans de mariage, mais ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises alors qu’ils travaillaient sur la coparentalité des enfants North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans. Kardashian est resté en grande partie silencieux quant aux raisons de leur séparation, mais a admis lors d’un épisode de juin de KUWTK que son désir de vivre dans le Wyoming était un facteur contributif. « Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincé pendant des années ? elle sanglotait dans l’émission. « Genre, il va et déménage dans un état différent chaque année. Je dois être, genre, ensemble, pour pouvoir élever les enfants. »