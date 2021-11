Kim Kardashian et Pete Davidson repérés lors de leur deuxième sortie à New York

Kim Kardashian et Pete davidson prennent d’assaut la Grosse Pomme.

La star de télé-réalité a été aperçue avec le comédien de Saturday Night Live pour la deuxième nuit consécutive. ET! News a appris que Kim et Pete se sont rencontrés pour dîner au Zero Bond à New York le mercredi 3 novembre. Après avoir passé du temps ensemble au hotspot de New York, Kim « est resté seul » pendant que Pete « s’est faufilé » hors du club privé. , a déclaré une source à E! Nouvelles.

Leur dernière rencontre survient juste un jour après que Pete ait bu et dîné avec Kim au Campania, un restaurant de Staten Island.

Une source distincte avait déjà dit à E! News que la star de 41 ans « ne cherche à sortir avec personne pour le moment », mais qu’elle s’amuse avec le comédien de 27 ans. Comme l’a dit notre initié, « Pete est un gars très cool et décontracté, et elle aime ça. »

L’initié a également déclaré que Kim et Pete avaient l’intention de sortir à nouveau, partageant: « Tout ce qui se passe entre eux est excitant pour elle. »