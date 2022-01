Kim Kardashian et Pete Davidson reviennent à LA après un voyage rapide aux Bahamas

Et juste comme ça… Kim Kardashian et Pierre Davidson sont de retour aux États-Unis, concluant leurs brèves – et premières – vacances ensemble en couple.

La paire a atterri à Los Angeles mercredi après un rapide arrêt au stand à Miami, et Pete a emmené son amie hors du jet privé … aidant Kim à monter dans une Mercedes-Benz en attente. Fait intéressant, Pete n’est pas rentré chez lui à New York après leurs vacances, mais est plutôt venu dans l’Ouest avec Kim.

Comme nous l’avons signalé, le couple a passé beaucoup de temps ensemble au cours des derniers jours dans une maison privée aux Bahamas. Il n’y avait pas que Kim et Pete en solo pendant le voyage… ils ont été rejoints par des amis, dont Simon Huck.

C’est la première fois que nous voyons le couple relativement nouveau en vacances ensemble.

De plus, Kim a posté un sexy bikini selfie des Bahamas avec la légende « sweet sweet fantasy baby » … un Mariah Carey des paroles qui pourraient en dire long sur ce qu’elle ressent avec Pete. Nous les avons vus tous les deux arborer des sourires massifs pendant le voyage.

Pour ce qui est de Kanye, il a été avec l’actrice julia renard — d’abord à Miami le week-end dernier, suivi d’un Arrêt du mardi soir à New York pour un spectacle de Broadway et un dîner à Carbone.

La vie continue… pour tout le monde.