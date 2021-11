Kim Kardashian et Pete Davidson se rencontrent au restaurant deux soirs de suite

Kim Kardashian et Pierre Davidson semblent vraiment être un élément… enfin, peut-être quelque chose de plus vulgaire que ça… les deux viennent de se rencontrer pour la deuxième nuit consécutive.

K&P a rejoint un groupe d’amis pour dîner au Zero Bond à New York. La paire est arrivée séparément, Pete d’abord, puis Kim – vêtue de lunettes de soleil Balenciaga et d’une robe noire – environ 10 minutes plus tard. Si les deux dîners vous semblent familiers, cela devrait… Pete et Kim avalé en Campanie à Staten Island mardi soir après avoir été escortés par une entrée arrière et traités avec un repas très privé.

Cette fois, les choses n’étaient pas aussi intimes – avec d’autres rompant le pain avec eux – mais sortir 3x en moins d’une semaine, sans parler du cross-country … eh bien, ça commence à ressembler à une chose.

Quant à savoir pourquoi Kim est en ville, ce n’était pas seulement pour voir Pete… elle était honoré Lundi aux Innovator Awards 2021 du Wall Street Journal Magazine pour sa ligne SKIMS. Toujours une femme d’affaires avisée, Kim portait du cuir marron avec SKIMS lors de son discours de remerciement.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Il y a seulement quelques jours, nous avons reçu Kim, Pete et leurs amis dans le CO lors d’un voyage à Knott’s Berry Farm. Les deux ont fait des montagnes russes ensemble, et à un moment donné main tenue … les spectateurs nous ont dit qu’ils ressemblaient à une « chose ».

A l’époque, nos sources disaient que les deux n’étaient que des amis… invités au parc d’attractions par Kourtney Kardashian et Travis Barker, mais le rendez-vous à New York donne l’impression qu’il y a une sérieuse étincelle.