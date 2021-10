Kim Kardashian et Pete Davidson se tiennent la main et haussent les sourcils

La récente excursion de Kim Kardashian à la ferme effrayante de Knott a fait sourciller certains pour une raison très particulière. Kardashian a été vu sur des montagnes russes au parc à thème et a tenu la main de la star de Saturday Night Live Pete Davidson sur le trajet. Alors qu’une source a dit à PEOPLE que les deux n’étaient « que des amis », les fans parlent toujours du moment.

Kardashian et Davidson ont été aperçus sur plusieurs manèges avec leurs amis. La sœur de Kardashian, Kourtney Kardashian, et son fiancé Travis Barker, étaient également présents pour la sortie. Barker et Davidson se connaissent via leur lien mutuel avec Machine Gun Kelly. Depuis que Kardashian et Davidson ont été vus se tenant la main sur l’un des manèges de Knott’s Scary Farm, certains fans se sont demandé s’il se passait quelque chose de plus entre les deux. Cependant, une source a déclaré: « Ils fréquentent les mêmes cercles, ils seront donc ensemble de temps en temps. Ce ne sont que des amis qui traînent. »

Kim Kardashian et Pete Davidson se tiennent la main à la ferme effrayante de Knott : ils sont « juste amis », selon une source https://t.co/EJb9KQqWgD – People (@people) 30 octobre 2021

Même si la source a souligné que Kardashian et Davidson sont simplement des amis, cela n’a pas empêché les utilisateurs de Twitter de peser sur leur sortie au parc à thème. Lisez la suite pour voir ce que tout le monde dit sur l’aventure de prise de main du couple.

Encore une rumeur…

Bébé réveille-toi, la nouvelle rumeur de relation avec Pete Davidson vient de tomber https://t.co/POZQ9V3QUw – ⋆✺ critique professionnel de bougies ✺⋆ (@MuppetMulaney) 31 octobre 2021

Comme l’a noté cet utilisateur, il s’agit de la dernière rumeur de Davidson à prendre le contrôle d’Internet. Une fois de plus, il a été rapporté que la star de SNL et Kardashian ne sont que des amis.

Attendez une minute

nous devions avoir trouvé la pierre de réalité mi-2019 frère… https://t.co/f4DwQJxUio – Warren² (@LogicalWARREN) 31 octobre 2021

La possibilité que Kardashian et Davidson soient un élément est trop difficile à gérer pour certains. Pour eux, c’est presque comme si le monde était dans une autre dimension.

Sérieusement?

pls pourquoi tout le monde spécule-t-il que les gens ne tiennent pas la main avec des amis im ????? https://t.co/fbiLDuAOoW – cribey (@cribefunnees) 31 octobre 2021

Encore une autre personne a été surprise par le fait que beaucoup pensent qu’il y a quelque chose de plus entre Kardashian et Davidson. Après tout, on ne les a vus se tenir la main que sur des montagnes russes.

Ici pour ça

Je suis… ici pour ça ? https://t.co/5l4ALYZdTl – Austin Lenz (@Aclenz) 31 octobre 2021

Kardashian et Davidson ne seraient que des amis, mais certains fans seraient néanmoins toujours là pour leur accouplement. S’ils devaient sortir ensemble, cela pourrait briser Internet.

