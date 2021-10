Kim Kardashian et Pete Davidson se tiennent la main sur des montagnes russes

Kim Kardashian je n’ai jamais eu d’ami comme…Pete davidson?

Le vendredi 29 octobre, la star de télé-réalité de 41 ans et l’acteur de 41 ans de SNL ont passé du temps ensemble à Knott’s Scary Farm, le parc à thème saisonnier Knott’s Berry Farm sur le thème d’Halloween, avec sa sœur. Kourtney kardashian, son petit ami Travis aboyeur, et d’autres amis. Au cours de la sortie, Kim et Pete ont été photographiés se tenant la main fermement et fermant les yeux alors qu’ils montaient sur l’une des montagnes russes.

La sortie a eu lieu trois semaines après que Kim a fait ses débuts en tant qu’hôte SNL, au cours desquels elle et Pete ont partagé un doux baiser en tant que princesse Jasmine et Aladdin dans un sketch parodiant Aladdin de Disney.

Mais avant d’entrer dans une spéculation sur la romance du tout nouveau monde de Kardashian, notez qu’une source a confirmé à E! News que Pete et Kim sont amis.

People, qui a publié les photos de Pete et Kim, a cité sa propre source disant : « Ils fréquentent les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps. Ce sont juste des amis qui traînent. »