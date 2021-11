Kim Kardashian et Pete Davidson, s’embrassant et bien plus à New York

Kim Kardashian et Pierre Davidson n’avait pas peur de devenir affectueuse – oui, ça – pendant son voyage à New York, et c’est certainement plus qu’une aventure d’une semaine … TMZ a appris.

Des témoins de Zero Bond et de Campania nous disent que les deux semblaient « très à l’aise » l’un avec l’autre, souriant, riant et affichant beaucoup de PDA. On nous dit que Pete était charmant, même avec les amis de Kim, tout au long de la semaine.

Une source familière avec le rendez-vous en couple Mardi à Campania à Staten Island, les deux hommes avaient le toit pour eux seuls et étaient personnellement assistés par le propriétaire du restaurant … qui est un ami de Pete. On nous dit que les membres du personnel n’étaient pas autorisés à monter à l’étage, où les deux ont montré beaucoup d’affection.

Ensuite, il y a ceci … nos sources disent avant la sortie de groupe à Zero Bond mercredi soir – un club exclusif à New York – Pete a appelé à l’avance avec sa carte de crédit pour couper Kim ou toute autre personne à la table au col.

Des rapports ont fait surface vendredi disant que les amis de Kim doutaient qu’elle et Pete durent, mais on nous dit que ce n’est tout simplement pas vrai … surtout compte tenu de la façon dont il s’intègre mercredi avec certains de ses amis les plus proches.

Quant à leurs rencontres ‘SNL’, nous avons confirmé que Pete était resté très professionnel quand Kim a hébergé le spectacle, et n’a pas bougé jusqu’à ce qu’il se termine.

Alors que les choses semblent se réchauffer rapidement entre les deux, on nous dit que Kim prendra encore son temps avant de se lancer dans quelque chose de sérieux. Elle est également excitée à l’idée de sortir à nouveau.