Kim Kardashian et Pete Davidson : une chronologie de leur relation

Kim Kardashian et Pete Davidson sortent ensemble, selon un nouveau rapport.

Kardashian, 41 ans, et Davidson, 28 ans, ont fait la une des journaux alors qu’ils continuent de passer du temps ensemble et de taquiner leur relation florissante en public.

La star de « L’Incroyable Famille Kardashian » a passé du temps avec Davidson alors qu’elle divorce avec son ex-mari Kanye West.

Voici un aperçu du début de la romance des stars.

PETE DAVIDSON PLAISANT SUR LES RUMEURS DE RENCONTRE AVEC KIM KARDASHIAN

Apparition « Saturday Night Live »

Le flirt public de Kardashian et Davidson a apparemment commencé avec son apparition dans « Saturday Night Live » le 9 octobre. Les deux sont apparus dans plusieurs sketchs ensemble, y compris un sketch « Aladdin » sexuellement suggestif.

Dans le sketch, les deux ont même partagé un bref baiser, ce qui a suscité les acclamations du public.

Apparition de la ferme effrayante de Knott

Quelques semaines après l’apparition de Kardashian dans « Saturday Night Live », des photos ont fait surface des deux se tenant la main alors qu’ils faisaient des montagnes russes à la ferme effrayante de Knott à Buena Park, en Californie.

Les deux ont été rejoints par la sœur de Kardashian, Kourtney, et le musicien Travis Barker.

Une source à l’époque a déclaré au magazine People que la sortie du 29 octobre était amicale.

« Ils sont dans les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps », a déclaré un initié au point de vente. « Ce sont juste des amis qui traînent. »

Dîner à Staten Island

Cependant, Kardashian et Davidson auraient été aperçus en train de dîner ensemble à Staten Island, la ville natale du comédien, quelques jours seulement après la sortie du parc à thème. TMZ a rapporté à l’époque que le couple était allé dans un restaurant italien appelé Campania.

Pendant ce temps, Page Six a rapporté que Davidson avait réservé le toit pour eux pour le dîner du 2 novembre.

Dîner au Zero Bond à New York

Le lendemain soir, Kardashian et Davidson ont été aperçus en train de dîner à Zero Bond à New York. Les deux seraient arrivés séparément au seul club des membres dans la soirée du 3 novembre.

Une source du restaurant a déclaré à Page Six que le comédien et la star de télé-réalité avaient dîné ensemble ce soir-là.

Célébrer l’anniversaire de Pete Davidson

Davidson a célébré son 28e anniversaire en compagnie de Kardashian avec sa mère Kris Jenner et le rappeur Flavour Flav le 16 novembre. Le groupe a posé en pyjama assorti pour une photo, qui a ensuite été publiée par Flavour Flav.