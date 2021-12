Kim Kardashian et Pete Davidson visitent le cinéma de Staten Island

En direct de New York samedi soir, c’est le roi et la reine de Staten Island !

Le 18 décembre, Kim Kardashian et pete davidson réuni dans le quartier de New York, il appelle chez lui pour un rendez-vous cinématographique. La star de télé-réalité et la star de Saturday Night Live ont été photographiées à l’intérieur des cinémas Atrium Stadium d’Eltingville à Staten Island vers 18 heures. Ils ont été rejoints par un ami de longue date. Scott disque, sa soeur Kourtney kardashianest ex.

Kim portait une tenue noire et Pete portait une veste polaire à fleurs vert clair et un sac à dos noir, tandis que Scott portait une doudoune blanche et un pantalon noir. Une source du théâtre a déclaré au Staten Island Advance / SILive.com que le trio voyait le Lady Gaga, Adam Pilote et Jared Leto film La Maison Gucci.

Plusieurs fans ont publié des photos de Kim, Pete et Scott au cinéma sur les réseaux sociaux. Plus tard dans la nuit, l’un des fans a partagé une vidéo TikTok de Kim, Pete et Scott arrivant au Angelina’s Ristorante à Staten Island.