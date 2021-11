Kim Kardashian et sa fille North créent un compte partagé sur TikTok

Récemment, il a été annoncé que la mondaine Kim Kardashian et sa fille North ont lancé un compte partagé au sein de l’application TikTok, ce à quoi beaucoup de gens s’attendaient sans aucun doute.

Kim Kardashian a offert un doux regard sur sa relation avec sa fille aînée, Nord Ouest, lorsqu’ils ont lancé un compte commun de TIC Tac l’Action de grâce.

Le duo mère-fille a déjà accumulé près de 66 000 000 d’abonnés sur @KimAndNorth et partagé 14 nouvelles vidéos en seulement 12 heures.

Ils ont commencé leurs publications en partageant des images de leur « journée au spa », qui les montraient portant des cosmétiques Kylie et synchronisant les lèvres avec Doja Cat chantant « Need To Know ».

Cela peut vous intéresser : Kanye West : c’est la volonté de Dieu d’être avec Kim Kardashian

Quelques heures plus tard, ils ont mis en ligne des vidéos de leur décoration du Jour de l’Action de grâce, qui comprenait des citrouilles, des feuilles d’automne, des tonneaux de foin et des ballons.

La star de 41 ans et sa fille aînée avec son ex Kanye West ont également montré leur côté maladroit en tirant la langue devant la caméra.

Notamment, la plupart des enregistrements ont été enregistrés par North, qui s’est assuré de capturer des souvenirs amusants tout au long de la journée, tels que conduire des voiturettes de golf et sortir avec sa cousine Penelope Disick.

Cependant, parmi les vidéos les plus mignonnes, il y avait celle de Kardashian et North dansant sur « Easy On Me » d’Adele avant que Penelope ne rejoigne North devant la caméra dans une autre vidéo.

La dernière plate-forme de Kardashian a été créée un jour seulement après que son ex-mari a déclaré que Dieu les réunirait.

West a parlé de son mariage lorsqu’il est apparu à la mission de Los Angeles pour livrer 1 000 repas à Skid Row avant la pause de Thanksgiving.

D’un autre côté, West, qui partage quatre enfants avec Kardashian, a déclaré que la parentalité restait sa priorité absolue.

Je dois être le plus possible avec mes enfants… Je fais tout mon possible pour être du côté de la situation ». Le gagnant d’un Grammy a ajouté: « J’essaie de présenter cela de la manière la plus saine et la plus calme possible, mais je dois être de retour à la maison. »

La vérité est que beaucoup espèrent que leur relation s’améliore et qu’ils reviennent en couple, car ils étaient sans aucun doute l’un des favoris et le « petit ami » actuel de la mondaine, malheureusement beaucoup ne l’aiment pas.