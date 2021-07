Kim Kardashian et sa marque Skims habilleront l’équipe olympique américaine – Chihuahua News – Intrelíneas

À travers sa marque de sous-vêtements et de repos, Skims, Kim Kardashian West sera celle qui fournira ces vêtements à l’équipe olympique des États-Unis ; ainsi qu’un pyjama pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, comme annoncé aujourd’hui.

Kim Kardashian a grandi avec un lien personnel avec les Jeux olympiques et conçoit maintenant des vêtements d’athlètes.

“Depuis que j’ai 10 ans, mon beau-père m’a dit tous les détails sur les Jeux olympiques”, a écrit Kim sur les réseaux sociaux, “Quand je regardais les athlètes concourir, j’ai compris le dévouement et l’honneur que cela impliquait de faire partie des Jeux olympiques. J’ai voyagé avec mon beau-père et ma famille dans toutes les villes pour les sélections olympiques, les JO et les compétitions d’athlétisme @caitlynjenner, et à chaque arrêt j’achetais un maillot olympique en souvenir.”

“Lorsque j’ai reçu l’appel d’invitation pour que Skims fasse partie de @TeamUSA, tous les moments que j’ai passés à admirer la force et l’énergie des Olympiens depuis la touche ont bouclé la boucle”, a-t-il écrit.

La collection de vêtements pour femmes comprend des hauts de sport, des t-shirts, des gilets, des shorts de cyclisme et des slips taille haute imprimés des drapeaux des États-Unis, des cinq anneaux olympiques et de la marque Team USA.

Tous les athlètes de Team USA recevront la collection complète dans le cadre de la collaboration, mais les téléspectateurs pourront acheter des articles pour eux à partir de la mi-juillet.

Informations Vanguard