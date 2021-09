Kim Kardashian et son angle le plus révélateur vu d’en haut ! | .

Sans aucun doute le socialite mondain Kim Kardashian a toujours l’air spectaculaire sur les photos qu’elle partage, surtout quand elle porte Maillot de bainPar conséquent, dans cette image d’en haut, il pourrait être considéré comme le plus séduisant à ce jour.

Kim Kardashian Non seulement est-elle une célébrité et influenceuse bien connue des médias sociaux, qui bien qu’elle ait eu un grand impact sur eux, en particulier sur Instagram, elle a également d’autres qualités et activités pour lesquelles elle est reconnue.

L’ex-femme de Kanye ouest C’est aussi une grande femme d’affaires, future avocate et mère de famille, elle s’est consacrée corps et âme non seulement à ses entreprises mais aussi à son travail de militante et surtout à ses quatre enfants, North, Chicago, Psalm et Saint.

Cette beauté et protagoniste voluptueuse de la téléréalité KUWTK Aux côtés de sa famille, elle est apparue sur une photo publiée sur un compte Instagram qui lui est exclusivement dédié, il y a quelques années le 20 août 2019, où elle pose en diva.

Ce qui frappe dans la photo, qu’elle a sûrement aussi partagée sur son Instagram officiel, c’est qu’elle pose comme une diva, vêtue de ce minuscule maillot de bain deux pièces noir.

Apparemment, Kim n’est pas seule, sur le lit à côté d’elle, vous pouvez voir une autre personne, mais pas complètement, malgré cela, c’est quelque chose qui n’intéresse pas beaucoup, car le protagoniste est comme toujours le propriétaire de ÉCRÈMES.

La belle et coquette femme d’affaires est allongée un peu sur le côté sur sa couchette, qui a pris la photo d’elle l’a fait d’en haut, afin qu’elle puisse apprécier de voir sa silhouette sous un angle différent, tout en profitant d’un bain de soleil un peu avec sa peau bronzant un bit.

Ce qui attire immédiatement l’attention, ce sont ses hanches, qui, étant un peu sur le côté, sont encore plus voluptueuses, avec ce que certains internautes auront sûrement retenu du modèle russe. Anastasie Kvitko.

Que plusieurs internautes connaissent sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, car sa silhouette ressemble un peu à celle de la mondaine, même si bien sûr les deux sont totalement différentes notamment dans leurs silhouettes, la seule coïncidence possible est que les deux sont des possesseurs de énormes charmes.