Kim Kardashian étudie en droit en bikini comme Elle Woods ⋆ .

Kim multi-tâches de la meilleure façon (Photo: Instagram)

Nous attendons toujours la sortie de Legally Blonde 3, mais d’ici là, Kim Kardashian fait sa meilleure impression Elle Woods.

Quoi, comme si c’était dur?

Kim étudie pour devenir avocate qualifiée, mais bien qu’elle soit engagée dans ses études, elle ne va pas s’enfermer dans une bibliothèque pour atteindre son objectif.

Au lieu de cela, la femme de 40 ans a enfilé son plus petit bikini et a maximisé son temps en s’imprégnant de rayons et de connaissances.

Dans une série de photos Instagram, Kim portait un bikini à cordes beige, un bandana et des lunettes de soleil alors qu’elle lisait des livres et scannait son ordinateur portable tout en bronzant sous le soleil de Californie.

Sur la troisième photo, la star de télé-réalité a soulevé ses jambes sur la table, révélant qu’elle portait une paire de Yeezys – les chaussures créées par son ex-mari Kanye West.

La légende disait: “ Étudier au soleil ☀️ 📚⚖️ ”, et considérant qu’Elle Woods – l’avocate en herbe Reese Witherspoon a joué dans Legally Blonde – était en bikini pour la plupart de sa vidéo d’application à Harvard et pour une session d’étude en plein air, les références ont roulé dans.

La star de la country Kacey Musgraves a commenté: “ Elle Woods souhaite ”, tandis que d’autres ont supplié: “ Soyez mon avocat ”.

Ce n’est pas la première fois que Kim incarne l’avocat de l’écran, car pour Halloween 2019, la mère de quatre enfants a recréé l’essai vidéo d’Elle sur Harvard.

Reese était une grande fan, disant à Entertainment Tonight: ‘Elle m’a écrit en fait et a dit “Je vais le faire”, et je me suis dit, allez-y. Cela s’est avéré génial, elle a fait un excellent travail.

Kim est fondamentalement une vraie Elle (Photo: MGM)

«Elle a fait des scènes, elle avait des figurants, ils étaient tous en costumes… le tout.

Kim a révélé en 2019 qu’elle avait commencé un apprentissage de quatre ans dans une entreprise de San Francisco et qu’elle prévoyait de prendre la barre en 2022.

Elle a déclaré à Vogue: “ Je sentais juste que je voulais pouvoir me battre pour les gens qui ont payé leur dû à la société.

“ Je sentais juste que le système pouvait être si différent, et je voulais me battre pour le réparer, et si j’en savais plus, je pourrais faire plus. ”

En Californie, les gens peuvent étudier le droit sans fréquenter une école de droit en faisant un apprentissage auprès d’un avocat ou d’un juge en exercice, et comme Kim a passé le «baby bar» l’année dernière, elle peut continuer ses études.

Kim – dont le père, Robert Kardashian était un avocat qui représentait OJ Simpson dans son procès pour meurtre – s’est engagée à ne créer aucune nouvelle entreprise jusqu’à ce qu’elle passe la barre, disant à WWD: “ Je veux en finir, avant de me connecter à autre chose.

La star, qui est récemment devenue milliardaire grâce à des entreprises telles que KKW Beauty and Skims, s’intéresse à la réforme de la justice pénale et a déjà rencontré le président de l’époque Donald Trump pour discuter de la réforme des prisons.



