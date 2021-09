Kim Kardashian fait allusion au début de la production du nouveau spectacle Hulu

Kim Kardashian taquine le début d’un nouveau produit de production – peut-être la nouvelle émission de télé-réalité Hulu de sa famille – quelques mois seulement après la finale de la série L’incroyable famille Kardashian. Jeudi, la star de télé-réalité de 40 ans a posté une photo sur ses histoires Instagram montrant un pack de microphones, qui est utilisé à des fins d’enregistrement audio sur un plateau de cinéma ou de télévision. Elle a sous-titré la photo, “Jour 1”.

Bien qu’il ne soit pas confirmé qu’elle faisait référence à la nouvelle émission de télé-réalité Hulu de la famille Kardashian-Jenner, c’est une supposition comme n’importe quelle autre, étant donné que la matriarche de la famille Kris Jenner a précédemment déclaré que l’émission serait diffusée en 2021. L’émission de longue date de la famille – qui a fait de Kardashian ainsi que de ses sœurs, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner, des noms bien connus – après 20 saisons sur E! en juin.

JE SUIS GUÉRI OMYGHADDD @hulu @KimKardashian pic.twitter.com/4DCFe5FQv2 – JAMES (@imgrateful) 24 septembre 2021

Kris Jenner a annoncé l’année dernière qu’ils s’associeraient à Hulu après la fin de KUWTK. “Heureuse d’annoncer notre nouveau partenariat pluriannuel avec Hulu et Star et ce qui va arriver en 2021 @hulu”, a-t-elle tweeté en décembre 2020. Les cinq sœurs et la maman Jenner ont signé l’accord pluriannuel pour “créer du contenu mondial” qui sera diffusé exclusivement sur Hulu aux États-Unis et à l’international dans plusieurs territoires sur Star, selon une annonce faite lors de la journée des investisseurs de Disney.

Un autre indice que l’émission pourrait se préparer est le prochain concert d’hébergement de Kim Kardashian sur Saturday Night Live, où elle pourrait promouvoir la nouvelle série. Elle animera l’épisode du 9 octobre, qui mettra en vedette Halsey en tant qu’invité musical. L’annonce que Kardashian serait l’hôte a fait des vagues sur les réseaux sociaux, l’actrice Debra Messing montrant très publiquement sa désapprobation pour le déménagement.

“Pourquoi Kim Kardashian ?” La star de Will & Grace a demandé sur Twitter. “Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, généralement, qui sont des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision ou le lancement d’un album. Est-ce que je manque quelque chose?” Son tweet a suscité de nombreuses réactions, de nombreuses personnes étant d’accord avec elle et d’autres affirmant que Kardashian est suffisamment pertinente pour être hébergée.

Kardashian, pour sa part, n’a exprimé que son enthousiasme lors du concert d’accueil. “OMFG pas de retour en arrière maintenant !!!! LOL J’héberge SNL !!!!!!” a-t-elle tweeté. Les autres hôtes annoncés jusqu’à présent pour la prochaine saison SNL seront Owen Wilson, Rami Malek et Jason Sudeikis – tous des hôtes pour la première fois comme Kardashian.