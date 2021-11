Kim Kardashian fait la lumière sur ses trois divorces dans un discours lors d’une fête de mariage

Kim Kardashian a fait la lumière sur ses trois mariages ratés lors d’un mariage (Photo: WireImage)

Kim Kardashian a fait la lumière sur ses divorces passés alors qu’elle prenait le micro lors de la fête pré-mariage de Simon Huck.

La star de L’Incroyable Famille Kardashian, 41 ans, s’est marié trois fois – marchant dans l’allée avec Damon Thomas alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Elle a ensuite épousé Kris Humphries en 2011, leur union ayant duré 72 jours avant d’annuler.

Kim a récemment annoncé son divorce avec Kanye West plus tôt cette année, après près de sept ans de mariage, mais ils sont restés proches pour le bien de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

S’exprimant lors de la célébration de son copain avec Phil Riportella, elle a fait rire des invités alors qu’elle évoquait sa vie amoureuse mouvementée lors de son discours.

Dans une vidéo partagée sur Instagram par Derek Blasberg, la femme d’affaires a pu être vue en train de bercer un body bleu royal alors qu’elle offrait des paroles de sagesse.

Kim a demandé le divorce de Kanye West plus tôt cette année (Photo: .)

« Quand Simon m’a demandé de parler, j’étais un peu confuse », a-t-elle déclaré. « Parce que je n’ai pas vraiment compris cette histoire de mariage moi-même…

« Donc, je ne sais pas quel genre de conseil il pense que je vais vous donner ce soir. »

Dans une autre vidéo d’une amie proche Tracy Romulus, Kim a ajouté: « Je te connais, Simon, depuis plus de 15 ans. Phil, je te connais depuis longtemps, et je sais que ça va marcher.

‘Je connais le vrai amour quand je le vois.’

On pense que Kim «craque» pour Pete Davidson (Photo: .)

La déclaration de « vrai amour » de Kim intervient après des informations selon lesquelles elle « est tombée amoureuse » de Pete Davidson, au milieu d’intenses spéculations sur leur lien.

La paire a été photographiée tenant la main sur des montagnes russes pendant le week-end d’Halloween, et a ensuite été repérée lors de sorties discrètes à New York ensemble, le moulin à rumeurs échappant à tout contrôle sur les observations.

Bien qu’elle soit restée discrète sur la nature de leur relation, une initiée a maintenant affirmé qu’elle aimait passer du temps avec le comédien.

Ils ont déclaré à US Weekly: « Il la fait se sentir bien et elle est ravie de voir ce qui se passe. »

On dit que la mère de quatre enfants est «toujours» «souriante et excitée» après avoir passé du temps avec le comédien, qui «la fait rire».

La source a ajouté : » Tout coule bien [when they’re together].’

