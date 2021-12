Kim Kardashian fait l’objet de critiques pour avoir soutenu un chauffeur de camion du Colorado condamné à plus de 100 ans de prison

Kim Kardashian a apporté son soutien à un mouvement visant à réduire la peine de 110 ans de prison encourue par le chauffeur de camion Rogel Aguilera-Mederos après avoir été reconnu coupable d’avoir causé un accident mortel en 2019 qui a tué quatre personnes sur une autoroute du Colorado. L’avocat du conducteur de 26 ans a remercié Kardashian pour son soutien. Cependant, Kathleen Harrison, dont le mari Doyle, 61 ans, est décédé dans l’accident, a déclaré à TMZ que Kardashian n’aurait pas dû commenter l’affaire.

« Je ne pense pas que nous souhaitions que nos procédures locales dans un État soient prises en charge par celui qui a la bouche la plus bruyante, car les gens ne connaissent pas tous les détails, ils fonctionnent sur l’émotion », a déclaré Harrison à TMZ jeudi. Harrison pense que Kardashian ne comprend pas tous les faits de l’affaire, y compris la preuve qu’Aguilera-Mederos savait que ses freins ne fonctionnaient pas correctement et n’a pas cédé sur une rampe de camion. Les autres victimes de l’accident étaient William Bailey, 67 ans, Miguel Angel Lamas Arellano, 24 ans, et Stanly Politano, 69 ans, rapporte Patch.

Je sais que tout le monde a publié des articles sur Rogel Aguilera-Mederos cette semaine. Je me suis plongé dedans pour comprendre quelle est la situation. pic.twitter.com/617xtcGOMK – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 21 décembre 2021

L’avocat d’Aguilera-Mederos, Leonard Martinez, a déclaré à TMZ qu’il n’avait pas encore parlé avec Kardashian mais qu’il était au courant de ses commentaires sur l’affaire. L’équipe juridique a remercié Kardashian d’avoir pesé sur l’affaire.

Kardashian a publié mardi une série de tweets sur la peine d’Aguilera-Mederos, appelant le gouverneur du Colorado Jared Polis à envisager la clémence. La star de la télé-réalité a également appelé la procureure Kayla Wildeman, qui a célébré la condamnation d’Aguilera-Mederos dans une publication Facebook maintenant supprimée qui montrait un prix qu’elle avait reçu. Le patron de Wildeman, Alexis King, procureur du 1er district judiciaire, a déclaré plus tard à 9News que l’incident était traité en interne. « Le message était de très mauvais goût et ne reflète pas les valeurs de mon administration », a déclaré King, rapporte 9News.

« Une autre partie choquante de l’affaire est ce poste du procureur après sa condamnation. Quatre personnes sont mortes dans ce tragique accident. Rogel a une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’accident, qui non seulement détruira sa vie, mais cela affectera également sa femme et la vie de son fils », a tweeté Kardashian. « Et pourtant, pour une raison quelconque, le procureur a pensé qu’il serait amusant de publier une photo d’un trophée de sabot de frein qu’elle a reçu d’un collègue avec une plaque ? Ça me rend tellement malade. »

En octobre, Aguilera-Mederos a été reconnu coupable de 27 chefs d’accusation liés à l’accident mortel de 2019 sur l’Interstate 70 à Lakewood, Colorado, dont quatre chefs d’homicide au volant, six chefs d’agression au premier degré et quatre chefs de conduite imprudente causant la mort. Il a d’abord fait face à 41 chefs d’accusation et a plaidé non coupable de tous. Lors de la condamnation plus tôt cette semaine, le juge était tenu par la loi de fixer la peine d’Aguilera-Mederos à 110 ans. King a ensuite déposé une requête demandant au juge de reconsidérer la peine lors d’une audience la veille de Noël ou le 27 décembre, rapporte CBS Denver. Lors d’une conférence de presse mardi, Polis a confirmé que son bureau avait reçu une demande de grâce.