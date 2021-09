Kim Kardashian fait un don de 3 000 $ à une mère dans le besoin

in

Kim Kardashian a fait un don de 3 000 $ à une mère dans le besoin. La star de télé-réalité a fait don du montant à une mère de quatre enfants qui demandait des dons pour empêcher sa famille de perdre la maison où ils vivent.

Angelia Cantrell, mère de quatre enfants, de quelques triplés et d’une fille, aurait partagé son histoire sur GoFundMe, affirmant que son mari était décédé du COVID et qu’elle avait perdu son emploi à cause de la pandémie.

Les listes de dons ont révélé que “Kim Kardashian West” avait donné 3 000 $ à Cantrell, et plusieurs sources ont confirmé à Pagesix que le don provenait en fait du fondateur de KKW Beauty.

On a dit aussi que L’incroyable Famille Kardashian il voulait garder son nom privé et ne pas apparaître sur la page. Sûr!

«Kim a fait un don. Elle voulait le faire de manière anonyme et a donné le montant total que la mère demandait lorsqu’elle l’a publié, qui était de 3000 $ »- a déclaré une source au milieu.

C’est pour qu’ils ne l’appellent pas Avare ! C’est marrant c’est exactement la même situation que sa petite soeur Kylie, tu te souviens ? Qu’elle a fait un don de 5 000 à son styliste et qu’ils l’ont appelée « avare », puis ils sont venus la défendre en disant qu’elle avait fait don du montant pour « compléter » ce qu’il avait demandé (qui était de 10 000). Peu importe!

Le fait est que la mère des enfants, à qui Kim a fait un don, a augmenté sa demande parce que ses dettes étaient plus importantes. Alors, Kim, désolé, vos sources sortent pour filtrer le don et clarifier le montant, avant qu’elles ne vous tombent dessus.

Quoi qu’il en soit, c’est le détail qui compte, non ? Kurioso, c’est ainsi que la presse découvre qu’elle a fait un don si elle l’a fait de manière anonyme… Bahahahahahaha, on le sait.

