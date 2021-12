Kim Kardashian fait un grand pas en avant dans la procédure de divorce de Kanye West

Kim Kardashian ne semble pas prendre à cœur les appels publics à la réconciliation de Kanye West. Selon TMZ, la star de télé-réalité demande à être légalement célibataire de West et a déposé les documents juridiques vendredi pour entamer le processus. Comme le note le point de vente, Kardashian prend des mesures pour séparer la garde des enfants et les biens des questions d’état matrimonial.

L’avocate de Kardashian, Laura Wasser, serait connue pour ce genre de tactique dans les affaires de divorce très médiatisées. Comme le note TMZ, cela permet aux couples de continuer leur vie et laisse les problèmes les plus délicats à une discussion plus longue.

Oh mon DIEU « Cours droit vers moi plus précisément, Kimberly » – Kanye West pic.twitter.com/8vC5SeBx39 – PCP (@rotator_) 10 décembre 2021

West, également connu sous le nom de Ye, était sur scène jeudi soir à Los Angeles en utilisant sa performance pour envoyer un autre appel à Kardashian. Pendant la chanson « Runaway », West a ajouté une voix à la fin dirigée vers Kardashian. « Revenez vers moi… plus précisément, Kimberly. »

Quelques heures plus tard, Kardashian a déposé les papiers pour être légalement célibataire. Elle avait également précédemment racheté la part de West de leur domaine Hidden Hills pour 23 millions de dollars. Ils ont également compris où ils en étaient en ce qui concerne la garde de leurs enfants, s’engageant à être coparents et à avoir la garde partagée le moment venu. Comme le note TMZ, le couple a mis en place un « front uni » lorsqu’il s’agit d’enfants et de se soutenir mutuellement.

Le plaidoyer de West fait suite à une vidéo de Thanksgiving qui se présentait comme une sorte de confession de 5 minutes sur la consommation d’alcool, ses moments embarrassants avec Kardashian et le poids du blâme sur lui après le mariage.

Cela se développe…