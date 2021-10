Kim Kardashian félicite Kourtney et Travis Barker pour leurs fiançailles

Peut-être que personne n’était plus heureux que Kim Kardashian (deuxième) des fiançailles de Kravis (Photo: Rex)

La réaction de Kim Kardashian aux fiançailles de Kourtney Kardashian et Travis Barker a assez bien résumé nos sentiments.

Après une romance éclair de près d’un an, le batteur de Blink-182 Travis, 45 ans, s’est mis à genoux et a proposé à Kourtney, 42 ans, sur une plage de Californie dimanche soir.

Le couple a rendu public leur romance torride en février de cette année et, franchement, à en juger par leurs sorties de plus en plus remplies de PDA au cours des derniers mois, un engagement était inévitable.

Des sources ont révélé que la sœur de Kourtney Khloe Kardashian et sa mère Kris Jenner ont aidé à orchestrer la proposition et étaient en fait là à l’époque. Le couple nouvellement fiancé a ensuite célébré le jalon avec la famille de Kourtney lors d’un dîner intime plus tard dans la soirée.

Kim, 40 ans, a été parmi les premiers à partager la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, en tweetant une photo du couple heureux et de Kourtney montrant cette bague de fiançailles en diamant aveuglante, avec la légende : » KRAVIS FOREVER « .

Alors que le reste du clan partageait diverses photos adorées de la journée romantique, d’autres célébrités se sont précipitées pour féliciter le couple.

Travis a mis une bague au doigt de Kourtney lors d’une proposition de plage romantique (Photo: Alabama Barker, Instagram)



Il n’est pas difficile de manquer le cierge magique de Kourtney (Photo: Atiana De La Hoya, Instagram)

La star de Sunset, Christine Quinn, a commenté sur Instagram: « Omgggg, je vais pleurer, je suis tellement heureuxyyyy😭❤️❤️❤️❤️❤️.’

Le mannequin Winnie Harlow a déclaré : « Ahhhhh

L’ami de la famille Simon Huck a écrit: « Félicitations @kourtneykardashian @travisbarker, je vous aime tellement. »

Partageant un aperçu de la proposition, une source a déclaré à E! News : » Kourtney avait l’air très surprise de voir Khloe et Tristan là-bas.

Le couple est ensemble depuis environ un an (Photo: .images)

«Travis a escorté Kourtney jusqu’à la plage, où il a fait installer des fleurs rouges et blanches en forme de cœur. Cela avait l’air très romantique. Je pouvais voir Kourtney sourire d’une oreille à l’autre et mettre sa main sur sa bouche, l’air surpris. La famille les a acclamés et est retournée à l’hôtel.

Un autre initié a déclaré ‘ils ont surpris [the couple] ensuite à l’intérieur de l’hôtel ».

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Le couple a commencé à se fréquenter en décembre 2020 après plusieurs années d’amitié et de voisinage, avant de rendre publique leur relation la dernière Saint-Valentin.

Ce sera le premier mariage de Kourtney, qui était auparavant en relation de longue date avec Scott Disick, tandis que Travis a déjà été marié deux fois – la première fois avec Melissa Kennedy et la seconde avec Shanna Moakler.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : De Kris planifiant un mariage gothique à la réaction inévitable de Scott Disick, les fans sont dans leurs sentiments à propos des fiançailles de Kourtney et Travis



PLUS : Kourtney Kardashian et Travis Barker fiancés après une proposition romantique à la plage : « Kravis pour toujours »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();