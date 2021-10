Kim Kardashian frappe la ferme de baies de Knott avec Pete Davidson et ses amis

Lire du contenu vidéo

Kim Kardashian passé une soirée amusante avec un grand groupe de copains – y compris Pierre Davidson, qui était de la partie… littéralement.

KK a frappé Knott’s Berry Farm vendredi soir avec Pete, Kourtney, Travis Barker, Tracy Romulus (SKIMS CMO) et son mari, Steph Berger, Harry Hudson et quelques autres amis de PD … qui traversaient des labyrinthes et montaient aussi sur des manèges.

Regardez cette vidéo, obtenue par TMZ, de Pete et Kim descendant ensemble d’une montagne russe… où ils partageaient un chariot, assis côte à côte. Comme vous pouvez le voir, Kim essayait d’être tout incognito – mais des témoins oculaires l’ont néanmoins reconnue.

Il n’y a pas de PDA ou quoi que ce soit ici, et c’est pour une raison – des sources avec une connaissance directe nous disent que Kim et Pete ne sortent PAS, ils sont simplement amis … et le sont depuis un certain temps, bien avant elle Apparence ‘SNL’. Tout le monde, nous dit-on, était invité par Kourt et Trav.

Bien que les personnes au sol qui les ont vus entrer et sortir de ce manège nous disent que Kim et Pete semblaient être quelque peu isolés du groupe (presque comme s’ils étaient un couple) … nos sources disent qu’il n’y a pas de vérité dans cette hypothèse. Ils ne sont pas du tout impliqués dans une relation amoureuse.

Comme vous le savez… Kim est, en effet, célibataire – et Pete semble être célibataire lui-même. Mais cela, en soi, ne veut pas dire grand-chose du tout. Ils évoluent clairement dans les mêmes cercles – en particulier avec le MGKLa connexion /Travis est plus forte que jamais ces jours-ci … donc ce n’est pas fou qu’ils traînent.