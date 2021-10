Kim Kardashian garde son manoir de LA dans son divorce avec Kanye. Eh oui, le couple divorce malgré leur relation cordiale.

Dans une MISE À JOUR du divorce de KimYe – que beaucoup pensaient déjà paralysé – des documents judiciaires déposés mardi et obtenus par TMZ révèlent que Kim conservera le manoir familial de 60 millions de dollars.

La star de télé-réalité et les enfants du couple séjournent au domicile de Hidden Hills depuis qu’elle a demandé le divorce du rappeur en février. Des sources ont déclaré au magasin que Kim et Kanye avaient négocié un prix pour la maison, qu’ils avaient reconstruite à partir de zéro ensemble pendant leur mariage.

La nouvelle que Kim obtient la maison pourrait surprendre beaucoup, car la plupart des travaux de rénovation et de conception ont été gérés par Kanye.

Les sources ont également déclaré que les négociations de la maison étaient « extrêmement cordiales » entre Kim et Kanye. De plus, Kim paierait Kanye en espèces pour la maison, rapporte The Sun. Ce est à dire!

Malgré la relation cordiale des deux, le divorce continue son cours.

Selon TMZ, Kanye a récemment mis en vente son ranch du Wyoming pour 11 millions de dollars. La propriété a été mise en vente après que Kanye a acheté une maison de plage à Malibu pour 57 millions de dollars.

Au fait, en parlant de Kim. Comme vous le savez, Kim a accueilli SNL samedi dernier et s’est moquée de ses sœurs, son futur ex, et a plaisanté sur le fait qu’OJ était le premier noir qu’elle connaissait, grâce à son père qui était son avocat de la défense.

Il s’avère que les blagues d’OJ, Simpson ne sont pas bien passées, pour beaucoup elles étaient de TRES MAUVAIS GOT. Parmi les personnes qui ont exprimé cette opinion se trouve la sœur de Nicole Brown. Kim dans son monologue a fait une blague au JO, qui a été qualifiée de « mauvais goût » par Tanya Brown, la sœur de Nicole, qui a dit que la mort de sa sœur ne devrait pas être une blague. Quand Kim a dit son monologue, elle a demandé au public de deviner qui était le premier homme noir qu’elle ait jamais rencontré, elle a utilisé l’expression « stab in the dark » – « stab in the dark » est la traduction littérale – en espagnol, cela signifie « » essayez de deviner », mais en anglais, la phrase (stab in the dark) est comme une « blague » (très mauvaise) faisant référence à ce qui s’est passé. L’ex-femme d’OJ, Nicole Brown et Ron Goldman ont été poignardés à mort, Simpson a été accusé d’avoir commis ces crimes, mais s’en est tiré.

La sœur de Nicole, Tanya, a déclaré que les blagues de Kim sur OJ étaient plus qu' »inappropriées et insensibles » et elle se demande à quel point Nicole se souciait vraiment des Kardashian. Kris Jenner était l’un des meilleurs amis de l’ex-femme d’OJ Simpson, pour Tanya, Kim a dû refuser lorsque les scénaristes de SNL l’ont proposé. Et au cas où les blagues seraient désagréables, pour Tanya, c’était choquant de voir et d’entendre le public éclater de rire devant le matériel. Eh bien, nous voyons à quel point le K se soucie de tout cela.

Peu importe! Kim Kardashian obtient son manoir de LA en divorce de Kanye.