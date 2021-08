in

Kim Kardashian gardera le nom de famille de West. Bien sûr, après qu’il a été rapporté que Kanye avait demandé légalement de changer son nom en Ye, tout le monde s’est demandé ce qui arriverait à Kim à ce moment-là.

Des sources proches de l’ancien couple ont déclaré à TMZ que Kim n’avait pas l’intention de supprimer le nom de famille West de son prénom, garder le nom de famille du père de ses quatre enfants est important pour elle, et il n’est pas non plus prévu de changer le dernier nom des enfants.

Cependant, ils disent que Kim la soutient pleinement bientôt (?) La décision de l’ex-mari Kanye de changer son nom en Ye, il est connu comme ça depuis des années, et s’il change de nom, il sera toujours reconnu comme Kanye West.

Comme vous le savez déjà, Kim et Kanye ont été réunis après avoir demandé le divorce, bien qu’au départ, il ait été dit que Kanye ne voulait pas la voir, le couple maintient l’unité familiale ferme. Kim a assisté aux soirées de lancement de son nouvel album DONDA, et ils sont récemment allés déjeuner ensemble à Malibu.

Donc, au cas où ils ne pourraient pas dormir en pensant, Kim Kardashian gardera le nom de West.

West forevah … de peur que quelqu’un l’oublie.

