Kim Kardashian, harceleur s'introduit à nouveau dans sa luxueuse maison

Cette personne a toujours voulu avoir quelque chose avec le célèbre socialite mondain qu’il adore apparemment, mais de manière déformée et même quelque peu dangereuse, car entrer par effraction chez lui sans le consentement de Kim Kardashian est contraire à la loi.

La nouvelle a été partagée le 19 octobre et n’est heureusement pas passée à plus grande du fait que les éléments de sécurité du célèbre mondain Kim Kardashian ils ont réussi à arrêter ladite personne et à la mettre à la disposition de l’autorité compétente.

Selon d’autres médias Nicolas Constance, nom du harceleur, est devenu le plus insistant depuis quelques années à ce jour.

Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît au domicile de l’ex-femme de Kanye West, puisqu’en début d’année il s’était également infiltré aux abords de la propriété du propriétaire de SKIMS, entraînant une injonction de la star populaire par KUWTK.

Étant donné qu’il y a quelques jours, l’accusé a choisi de désobéir à l’ordonnance restrictive que Constanza a acquise au début de l’année, il a maintenant gagné une peine de prison avec une caution de 150 mille dollars, c’est pourquoi il est important de se conformer à les lois!

Vous vous souviendrez sûrement de quelque chose qui s’est passé au début de l’année, lorsque cet individu a envoyé une bague en diamant avec une pilule contraceptive à l’une des sœurs Kardashian, dont nous parlons Kim Kardashian.

Selon ce genre d’événements malheureux et surtout désagréables pour elle et ses enfants, la femme d’affaires a mentionné dans certains communiqués que ce n’était pas la première fois que Nicolas se présentait chez elle, depuis quelques mois qu’il présentait.

À l’une de ces occasions, il a voulu convaincre son équipe de sécurité qu’il avait un rendez-vous amoureux avec la sœur aînée de Kylie Jenner et qu’ils allaient tous les deux dîner.

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian demande une ordonnance restrictive pour une personne, on dit qu’il y a un autre homme qui voulait en avoir un peu plus avec elle, non seulement en fantasmant sur l’épouser comme Constanza, mais plutôt en ayant contacter « .

Les deux sœurs cadettes du clan Kardashian Jenner ont également eu des mésaventures avec des personnes qui s’introduisent chez elles, l’une d’entre elles a bien voulu déclarer son amour pour Kylie Jenner, heureusement qu’elle n’était pas chez elle lorsque cela s’est produit.

Le second est entré dans la piscine de Kendall Jenner sans aucun vêtement, ce qui a entraîné une Ordonnance restrictive pour cinq ans.