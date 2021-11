Kim Kardashian immortalise ses charmes avec une sculpture

Kim Kardashian fait une sculpture de ses énormes charmes | .

En plus d’être une femme d’affaires prospère et célèbre socialite mondain Kim Kardashian est aussi un beau modèle, cette beauté a décidé d’immortaliser ses énormes charmes supérieurs au moyen d’un sculpture.

Ce n’est un secret pour personne que certaines célébrités aiment immortaliser leur beauté à travers des photographies, des peintures et même des sculptures, tout comme elles l’ont fait. Kim Kardashian Récemment.

La sœur aînée de Kendall et Kylie Jenner a partagé quelques photos utilisant une sorte de sculpture qui recouvre ses charmes supérieurs, sur son compte Instagram officiel, elle l’a fait pour promouvoir sa nouvelle ligne de parfums à base de pierre d’opale.

Dans la publication que l’ex-femme de Kanye West a faite, elle apparaît avec une pièce noire, qui nous rappelle la couleur de ladite pierre, mais dans un compte Instagram, ils ont divulgué une image où la pièce est blanche.

Peut-être qu’à un moment donné vous avez vu quand des femmes enceintes veulent « graver » leur ventre avec une sculpture, elles mettent des morceaux de plâtre dessus pour marquer leur ventre bombé et une partie de leurs charmes, donc elles sont marquées pour les faire avec un autre matériau.

Sûrement Kim Kardashian a utilisé la même technique, mais en raison des politiques d’Instagram, la propriétaire de SKIMS et protagoniste de KUWTK, couvre ses parties avec une de ses mains, avec l’autre elle pose derrière sa tête pendant que ses cheveux sont étalés partout. .

Ce type d’images inédites sont celles qui deviennent un peu plus populaires, car personne d’autre ne l’a, on ne la trouve pas dans le fil d’actualité de Kim Kardashian, donc sûrement le jour où elle a partagé sa publication, elle l’a partagé dans ses stories.

Et si vous remarquez la différence, c’est que cette pièce est un peu plus petite que celle qu’il partageait en noir, il a sûrement fait un modèle spécifique pour chacun des trois parfums qu’il s’apprête à lancer, précisément ce jeudi à 12h00.

Dans la publication de l’image, ils n’ont écrit que « perfection », faisant référence à la beauté et à la perfection de Kim Kardashian.

Depuis que la femme d’affaires a officialisé sa séparation avec le rappeur et père de ses quatre enfants, on l’a vue plus concentrée sur son entreprise et aussi ses études de droit, il semble qu’avoir été séparé était mieux que d’avoir passé des années avec Kanye West.