Kim Kardashian, Kate Hudson et d’autres stars portent des masques au milieu du coronavirus

Couvrant toutes les bases? L’épidémie de coronavirus s’est propagée rapidement et – tout comme Nous – les célébrités prennent des précautions pour rester en sécurité. Certains des plus grands noms d’Hollywood sont aussi proactifs que possible pendant la peur de la santé – et documentent leurs nouveaux rituels en cours de route.

Comme presque tous les projets hollywoodiens, comme celui de James Bond Pas le temps de mourir et Disney Mulan, ont soit reporté ou annulé leurs tournées internationales, soit interrompu complètement le tournage en fonction du lieu, les stars du monde entier prennent leur sécurité en main.

Avant de mettre un masque facial pour donner une diatribe sur le thème des coronavirus via Instagram le 24 mars, Cardi B est devenue virale suite aux commentaires qu’elle a faits dans une autre vidéo sur la pandémie. «Le coronavirus, le coronavirus, s – t devient réel», a-t-elle déclaré le 11 mars.

Avant que des interdictions de voyager plus restrictives ne soient mises en place, le modèle Naomi Campbell a apporté des modifications à sa garde-robe de l’aéroport. «La sécurité d’abord NIVEAU SUIVANT», Campbell, 49 ans, a sous-titré une série de trois photos qui montraient tout ce qu’elle allait faire pour se couvrir.

Elle portait une combinaison intégrale de matières dangereuses sur les photos publiées le 10 mars, avec un masque pour la bouche, des lunettes de protection et des gants aux mains.

Gwyneth Paltrow a partagé un selfie via Instagram le 26 février alors qu’elle se rendait à Paris avec un masque en tissu sur la bouche. « Paranoïaque? Prudent? Paniqué? Placide? Pandémie? La propagande? » le Contagion l’actrice, 47 ans, a demandé à ses fans à l’époque. «Paltrow va juste aller de l’avant et dormir avec cette chose dans l’avion. J’ai déjà été dans ce film. Être prudent. Ne me serre pas la main. Se laver les mains fréquemment. 😷. »

Au 5 août, plus de 4 millions de cas de coronavirus avaient été signalés aux États-Unis, avec 159000 décès. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la maladie se propage principalement d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes virales. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et un essoufflement.

Plusieurs États ont recommandé aux personnes de s’abriter chez elles à moins d’être des travailleurs et du personnel médical essentiels et de ne s’aventurer que pour faire de l’exercice ou faire leurs courses, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

La pandémie a conduit de nombreuses personnes à faire preuve de créativité tout en restant confinées chez elles, notamment Miley Cyrus, qui a lancé sa série Instagram Live, Bright Minded: vivre avec Miley. A travers son émission virtuelle, elle a interviewé Selena Gomez, Reese Witherspoon et bien d’autres célébrités. Jimmy Fallon, Seth Meyers et Jimmy Kimmel ont profité de l’occasion pour tourner leurs spectacles de fin de soirée respectifs depuis chez eux.

Justin Bieber et Hailey Bieber (née Baldwin) fait partie de la liste croissante des stars qui se sont diverties à travers Tik Tok, tandis que Mindy Kaling et Bethenny Frankel sont restés occupés dans la cuisine.

Quand ils sortent, les étoiles y compris Emma Roberts, Huissier et Demi Lovato portez des masques et, dans certains cas, des gants jetables pour réduire le risque d’infection.

Faites défiler ci-dessous pour voir quelles étoiles ont changé les choses et ce qu’elles font pour rester en sécurité pendant l’épidémie de coronavirus.