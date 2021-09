Kim Kardashian le MEME du Met Gala 2021. La star de télé-réalité était complètement couverte de noir, couverte jusqu’au visage et ce tissu est de Balenciaga. WTF ? Kim est extrême, montre beaucoup ou ne montre rien.

Ce lundi était le Gala du Met au Metropolitan Museum of Art de New York, et après que Kim soit apparue dans un tel costume, accompagnée de quelqu’un que certains croyaient être Kanye, mais selon E !, c’était le designer Demna Gvasalia, directeur créatif de Balenciaga, les réseaux ont commencé se moquer de son look.

Kim et ce mec se faisant passer pour Kanye… wtf ? Les costumes du Met Gala sont généralement exagérés, mais ils ont du glamour, de la classe, de l’élégance, avant que les designers n’essayent de créer quelque chose d’unique, et qui correspondrait au thème de la nuit, mais pendant des années, personne n’a respecté le thème et tout le monde s’habille. comme ils veulent, et cette année c’était… Bon sang ! Honnêtement, je pense qu’ils ont déjà atteint la limite, sérieusement, ce n’est plus un gala. Le look de Kim est la représentation de ce qui est maintenant le Met Gala… Bahahahahahaha…

Le look de la star de télé-réalité de 40 ans était comparé aux Détraqueurs de Harry Potter, la Faucheuse, l’ombre noire, la paralysie du sommeil, le démon qui vient te chercher à minuit après que tu aies marché sur la jambe de ton chiot… OMG ! Comme c’est ridicule, mais bon, Halloween approche et l’idée n’est pas mauvaise ni difficile à recréer, une large flanelle noire, des leggings, une cape… Voilà ! IL POSSÈDE!

MDR! Celui-ci m’a fait rire… Kendall me demandant qui il était…

Alors, Kim Kardashian le MEME du Met Gala 2021. Bahahahaha… définitivement, tout ce qu’ils touchent… J’y ai lu que c’était la couverture de Donda. MDR! Ici le Kim sans le masque (le visage du mec LOL !)

