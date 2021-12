Kim Kardashian mentionne Kanye West dans son discours d’acceptation

Kim Kardashian rend hommage à son ex-mari Kanye West. La star de L’incroyable famille Kardashian a reçu le Fashion Icon Award aux People’s Choice Awards le mardi 7 décembre. La fondatrice de Skims, 42 ans, a secoué Balenciaga pour la cérémonie de remise des prix et a pris un moment pour remercier son ex pour son influence sur elle. voyage de la mode.

« Honnêtement, je suis tellement honorée d’être ici. J’ai commencé comme organisatrice de placards et styliste, donc le fait que je remporte un Fashion Icon Award est un moment qui me pince », a-t-elle déclaré après avoir accepté le prix de Tracee Ellis. Ross. « Je suis touché chaque jour par le fait que les designers acceptent de travailler avec moi. Il fut un temps où ils ne l’étaient pas. Merci Zac Posen qui m’a habillé et m’a emmené à mes premiers CFDA Awards et à tant de designers incroyables, comme Ricardo [Tisci] et Olivier [Rousteing] qui croyait vraiment en moi. Eh bien, j’en ai probablement parlé en recevant un appel de Kanye. »

Elle a poursuivi: « Alors merci à Kanye, même pour m’avoir vraiment fait découvrir le monde de la mode. Je suis tombée amoureuse de la mode. C’est un rêve que je peux me réveiller et porter ces vêtements incroyables et essayer de nouvelles choses, prendre un risque. Je suis tellement humilié. » West a eu une forte influence sur le style de Kardashian au fil des ans, avec la fondatrice de KKW Beauty jaillissant de son ex dans un profil d’octobre pour le Wall Street Journal. Non seulement elle a reconnu que la créatrice Yeezy avait « un morceau » de sa marque de shapewear Skims, mais Kardashian a attribué à West le fait d’avoir donné à l’équipe non seulement « de l’inspiration mais aussi des informations ».

« Je pense qu’il apprécie le processus… Kanye sera toujours la personne la plus inspirante pour moi », a-t-elle poursuivi. Kardashian a même crédité son ancien mari de l’avoir encouragée à simplifier son image de marque. « Il a dit qu’il y avait trop de situations de branding. Il est toujours super simple », a-t-elle expliqué. « Je voulais vraiment condenser mes marques de beauté. Je voulais un endroit, un site Web, où tout peut vivre. »

Kardashian a demandé le divorce de West en février après près de sept ans de mariage et quatre enfants ensemble – les filles North, 8 ans, et Chicago, 3 ans, et les fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans. Alors que West a publiquement fait savoir qu’il voulait pour se réconcilier avec sa femme, la personnalité de la réalité sortirait avec le comédien Pete Davidson.