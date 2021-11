Kim Kardashian montre son costume d’Halloween, l’espace sexy ‘CowBot’

Kim Kardashian révèle enfin comment elle s’est déguisée pour Halloween… et on dirait qu’elle a laissé libre cours à son imagination, mêlant le vieil Ouest au futur !!!

Kim vient de montrer son costume complet sur les réseaux sociaux, et elle l’appelle un « CowBot »… essentiellement un hybride cowgirl/robot. Ce n’était pas non plus votre look typique d’Halloween aux États-Unis, il a été conçu par l’un des favoris de Kim, Manfred Thierry Mugler.

Comme vous pouvez le voir, le costume de Kim a l’air métallique, avec beaucoup de couleurs argentées brillantes et un chapeau de cowboy partiellement transparent. C’est un robot cowgirl de l’espace, donc naturellement, elle porte aussi des bottes, une grosse boucle de ceinture, des jambières et accessoirisée d’un pistolet et d’un étui à pistolet.

La tenue est super sexy… Kim montre aussi une bonne quantité de peau… et c’est très futuriste et imaginatif.

Kim a attendu le lendemain d’Halloween pour montrer son costume, mais elle le portait à la fête d’Halloween de dimanche avec ses enfants et quelques amis … qu’elle a surnommé à juste titre « The Mommy Mash ».