Kim Kardashian, Pete Davidson montre leur amour avec affection | PA

Depuis la relation entre Kim Kardashian et pete davidson chaque nouvelle du couple est excitante, d’autant plus qu’il aime avec la femme d’affaires, il l’appelle « Ma fille« .

Une source proche de la femme d’affaires aurait donné quelques détails sur cette nouvelle histoire d’amour de l’importante célébrité qui possède SKIMS.

Parmi les célébrités, il est toujours assez courant que lorsqu’elles forment un couple, elles deviennent une tendance, comme cela s’est produit il y a quelques mois avec Jennifer Lopez et Ben Affleck, après avoir été à nouveau petits amis après 17 ans.

Nous avons continuellement trouvé des titres liés à leurs noms, cependant, il semble que Kim Kardashian et Pete Davidson Ils ont pris leur place, surtout maintenant que nous commençons à voir des signes d’affection, comme se tenir la main ou simplement se référer les uns aux autres avec des phrases mignonnes.

L’humoriste de la célèbre émission satirique Saturday Night Live mieux connue sous le nom de SNL, selon la source qui a partagé l’information avec le magazine People, affirme que Pete se rend constamment à Los Angeles pour être avec cette beauté.

Sans aucun doute, il la considère comme sa priorité, surtout lorsqu’il est mentionné qu’il parle d’elle tout le temps et l’appelle toujours « Ma fille », mots qu’il accompagne dans toute phrase où il mentionne son nom.

Assurément, ces attentions semblent charmantes pour la femme d’affaires de 41 ans, qui, selon ladite source, aime chaque jour davantage l’humoriste de SNL.

On dit qu’ils ont commencé leur relation début novembre, lorsque la femme d’affaires a participé à un épisode de l’émission où travaille Pete, c’est sûrement à partir de ce moment que l’étincelle entre eux a commencé.

Pendant des années, le nom de Kim Kardashian est synonyme de controverse, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, curieusement la plupart d’entre elles provoquées par elle-même et rarement par des tiers.

À la fin d’une relation, il est important de guérir notre âme et de suivre une procédure régulière, certaines personnes parviennent à le faire rapidement et d’autres peuvent prendre des mois voire des années, dans le cas de la sœur aînée de Kylie Jenner, cela a pris quelques mois.

Après sa séparation avec Kanye West, la femme d’affaires et mondaine s’est concentrée sur son travail et surtout sur ses enfants, augmentant la popularité de ses entreprises et grandissant plus que jamais dans ses réseaux sociaux, jusqu’à aujourd’hui, elle compte 266 millions de followers.