Kim Kardashian ne discutera pas des luttes de mariage sur «  KUWTK  »

Passer par là. Kim Kardashian a du mal à gérer ses problèmes de mariage avec Kanye West lors de l’épisode du jeudi 25 mars de L’incroyable famille Kardashian.

Après la première du jeudi 18 mars, un clip pour le prochain épisode a montré Kris Jenner parler avec Kourtney Kardashian et Khloe kardashian à leur maison de location à Malibu sur la façon dont Kim, 40 ans, fait face à ses problèmes conjugaux. «Je sais qu’elle ne veut pas en parler devant la caméra», dit la maman de 65 ans alors que Kim est montrée en train de se balancer sur une chaise loin des caméras. « Mais j’ai juste l’impression qu’elle a un peu de mal. »

Kourtney, 41 ans, dit que Kim «ne peut pas naviguer seule», ce à quoi Kris répond: «Je ne sais pas comment elle gère le stress de tout cela.»

Le magnat de KKW Beauty a révélé dans l’épisode de jeudi que ses enfants avec le rappeur «Gold Digger» – North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 22 mois – étaient dans le Wyoming alors qu’elle étudiait pour un examen de droit. «C’est la chose la plus difficile pour moi, c’est d’être loin des enfants», dit-elle. «Mais je dois vraiment me consacrer et le faire.»

Kim et West, 43 ans, ont connu de nombreux hauts et bas tout au long de leur mariage de six ans. Leurs problèmes ont atteint un point critique à la fin de 2020 après que West ait annoncé sa candidature à la présidence. Lors de son rassemblement en Caroline du Sud en juillet, il a révélé que le couple de longue date avait failli avorter leur enfant aîné, North. Plus tard, il a continué à partager des affaires familiales privées via Twitter, où il a allégué qu’il avait «essayé de divorcer» de Kim. Il a également appelé la mère de son épouse désormais séparée «Kris Jong-Un», faisant référence au dictateur nord-coréen controversé. Kim Jong Un.

Bien que le concepteur de Yeezy ait par la suite présenté des excuses publiques à la star de télé-réalité, a déclaré une source Nous hebdomadaire exclusivement que Kim «rencontrait des avocats pour explorer et parler de divorce».

Kim a officiellement demandé le divorce de West le 19 février après Nous a confirmé en janvier qu’elle avait «fini» leur mariage. Le lendemain de la rupture de la nouvelle, Nous a révélé en exclusivité que le «tournant» dans le mariage du couple a été lorsque le gagnant du Grammy a affirmé que «l’esclavage était un choix» lors de son entretien avec TMZ en 2018.

«Ils ont traversé une période très difficile à la suite de cela», a déclaré la source. «Kim était complètement mortifiée par les commentaires ridicules et scandaleux de Kanye. Il leur a fallu beaucoup de temps pour le dépasser, mais ils ont finalement pu le faire. Mais quand Kanye a dit au monde que lui et Kim avaient discuté de l’avortement de North [in July 2020], c’était le point de rupture de leur mariage.

Un autre initié a dit Nous que la femme d’affaires «va bien» et «prend les choses au jour le jour» au milieu de sa séparation de l’Ouest.

Le lundi 15 mars, Kim a parlé de l’année «difficile» qu’elle a endurée en tant que parent de ses enfants pendant son divorce. «Le temps que moi et tous mes amis parents avons tous passé avec nos enfants a été si beau que nous avons cette fois», a-t-elle déclaré sur Bonjour Vogue. «J’essaie toujours de voir les choses de manière positive. Même si cette année a été si difficile, c’est le moment de se régénérer, de faire preuve de créativité, de passer beaucoup de temps en famille. Ce temps que j’ai pu passer avec mes enfants a été inestimable.

L’incroyable famille Kardashian est diffusé sur E! Les jeudis à 20 h HE.

