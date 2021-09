Kim Kardashian ne porte qu’une chemise en soie pour se couvrir | .

L’ingéniosité entoure toujours la femme d’affaires et socialite mondain Kim Kardashian qui il y a quelques semaines en laisserait plusieurs bouche bée, après être apparue vêtue seulement d’une chemise sans rien en dessous !

Année après année Kim Kardashian Il parvient à surmonter non seulement la modestie dont il fait preuve lorsqu’il montre sa silhouette à ses millions d’adeptes, mais aussi sa fortune et avec elle le moyen de promouvoir ses vêtements.

Les produits de cette beauté et célébrité américaine se trouvent de plus en plus sur le marché, malgré le fait qu’ils soient quelque peu exclusifs, de plus en plus de gens, principalement des femmes, veulent acheter leurs produits.

A lire aussi : Lyna Pérez en robe rouge ouverte des mannequins élégantes et coquettes

Ce n’est pas seulement dû au fait que précisément le clan Kardashian jenner être l’une des familles les plus connues et les plus influentes aux États-Unis et dans certaines parties d’autres pays, mais parce qu’en réalité leurs produits sont assez bons, à tel point qu’ils ont généralement une liste d’attente avant les lancements.

Cette technique, c’est Kim Kardashian elle-même qui a commencé à la mettre en œuvre, ce n’était sûrement pas la première, mais cela l’a rendue plus populaire.

Cela peut vous intéresser : Celia Lora reçoit le mois national sans haut, avec seulement un chapeau

Ceux qui ont eu l’occasion de connaître une partie des articles que Kim Kardashian développe tant en ÉCRÈMES, KKW Beauty et d’autres sauront que tout ce que la femme d’affaires fournit au marché vaut la peine d’être acheté.

Il y a 30 semaines, une photo a été partagée dans l’un des comptes de fans qui adorent les célébrités et qui sont toujours très au courant de tout ce que l’ex-partenaire de Kanye ouest publie, comme c’est arrivé avec ce flirt photo 4 février.

Lisez aussi: Mia Khalifa porte deux micro pièces de dentelle rouge séduisante

Dans cette image, nous voyons la belle sœur aînée de Khloe kardashian semi agenouillée sur un lit, vêtue d’une chemise de nuit de sa célèbre marque qui vend non seulement des gaines mais aussi des pyjamas et des vêtements confortables pour dormir comme celui que vous verrez ci-dessous.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Les cheveux étaient portés à hauteur d’épaule avec des vagues épaisses, ce look aux lèvres roses avait l’air quelque chose de vieux et d’éthéré ainsi que de romantique, car cette beauté apparaît généralement dans chacune de ses publications de cette marque spécifique, en particulier pour le type de vêtement qu’elle portait qui laissait transparaître un peu ses charmes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’après la description, l’instantané fait partie de la Silk Collection, sûrement cette image que la femme d’affaires aura partagée sur son compte Instagram officiel à peu près au moment où ils l’ont partagée sur le compte de ses fans.