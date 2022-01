Kim Kardashian ne suit plus Miley Cyrus après son spécial du Nouvel An avec Pete Davidson

Kim Kardashian n’a apparemment plus suivi Miley Cyrus sur Instagram après que la chanteuse ait co-animé un spécial du Nouvel An avec le beau mec de la star de L’Incroyable Famille Kardashian, le comédien de Saturday Night Live Pete Davidson. C’était un compte de fan de Cyrus, @MileyEdition, qui a noté que Kardashian ne suivait plus le compte Instagram de l’artiste « Midnight Sky » après avoir signalé précédemment que la star de télé-réalité avait suivi Cyrus le 10 décembre.

L’interprète de « Wrecking Ball » et star de King of Staten Island a co-organisé une émission spéciale pour le réveillon du Nouvel An à Miami vendredi, jouant même ensemble sur scène une version de « Miami » de Will Smith. Bien que rien de fâcheux ne se soit produit sur scène, Cyrus a apparemment taquiné Davidson à propos de sa relation très médiatisée avec Kardashian avant la représentation lors d’une apparition promotionnelle dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon le 14 décembre.

Lors de l’apparition de l’émission de fin de soirée, Cyrus a dédié « Ça aurait dû être moi » d’Yvonne Fair à Davidson, comparant en plaisantant la chanson sur une femme regardant l’homme qu’elle aime épouser un autre à ses propres sentiments le voyant sortir avec Kardashian. « Pete Davidson, cette chanson est pour toi », a-t-elle commencé. « Quand j’ai vu ces photos, c’est ce que j’ai joué. »

« Tu sais, Pete… Comment as-tu pu me faire ça pendant la semaine de promotion de notre spécial ? Cyrus a ajouté pendant la performance. « Cela aurait dû être moi dans cette Lamborghini quittant ce joli restaurant », a-t-elle poursuivi, faisant référence à des photos de paparazzi de Davidson et Kardashian lors d’un rendez-vous le mois précédent. « Je vais regarder un film sur le putain de Staten Island. »

Bien qu’on ne sache pas ce qui a poussé Kardashian à ne plus suivre Cyrus sur Instagram, le fondateur de Skims et Davidson « deviennent très sérieux », a déclaré une source à E! Des nouvelles du couple mercredi. « Il traîne plus chez elle. Elle est amoureuse et la relation est très excitante pour elle. » Alors que Davidson vit à Staten Island, à travers le pays depuis la maison de Kardashian à Calabasas, l’initié a déclaré que les deux faisaient fonctionner la distance et « il prévoyait d’être à LA plus souvent maintenant ».

Pendant ce temps, Cyrus a revécu certains de ses moments préférés du réveillon du Nouvel An sur Instagram, même en plaisantant sur le dysfonctionnement de sa garde-robe qui a presque vu la chanteuse perdre son haut à la télévision en direct. « Regardez bien le haut qui n’est pas resté très longtemps…. » a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une photo de la tenue gênante lundi.