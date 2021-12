Kim Kardashian nie avoir ombragé Larsa Pippen avec une publication sur les réseaux sociaux « Sauce »

Kim Kardashian n’est peut-être plus amie avec l’ancienne meilleure amie Larsa Pippen, mais cela ne veut pas dire qu’elle s’inquiète pour elle de quelque façon que ce soit… surtout pour jeter l’ombre subliminale sur le chemin de Pippen. Les amis se sont brouillés cette année pour diverses raisons que Pippen a expliquées dans plusieurs interviews. Et un récent article sur les réseaux sociaux a amené beaucoup de personnes à se demander si Kardashian lançait ou non des coups de feu dans la direction de Pippen. Mais Kardashian insiste sur le fait que ce n’est pas de la haine de son côté.

Quelques jours après que le Pippen ait été critiqué par Adriana de Moura pour « avoir essayé d’être la nouvelle Kim Kardashian » dans un teaser pour le renouveau de Real Housewives of Miami, le fondateur de SKIMS, 41 ans, a semblé répondre aux affirmations d’une manière moins que subtile. .

« Ils peuvent voler votre recette mais la sauce n’aura pas le même goût », a écrit Kardashian en légende d’un selfie d’elle-même et de Lala Anthony.

Après que sa section de commentaires ait été remplie de rires et de spéculations selon lesquelles Kardashian faisait référence à Pippen, elle a clarifié les rumeurs en ligne dans la section des commentaires de l’article en écrivant: « Je veux que tout le monde gagne. Je viens d’avoir une bonne légende LOL », a-t-elle écrit. à un fan, qui a salué la « petiteté » de Kardashian.

Pippen a fait une tournée médiatique l’année dernière pour parler de la fin de sa relation avec la célèbre famille. Elle a également révélé qu’avant que Khloé Kardashian n’entame une relation avec son petit ami Tristan Thompson, Pippen dit qu’elle et Thompson « traînaient » et que Khloe avait rencontré Thompson à travers elle.

Par Pippen, Kim a commencé à prendre ses distances avec elle à cause de Kanye West. « Il a littéralement lavé le cerveau de toute la famille en pensant que – je ne sais même pas », a déclaré Pippen à Hollywood Unlocked. Pippen a allégué que West préférait que Kim ne s’associe plus avec elle après qu’elle ait cessé d’être une caisse de résonance pour lui. « Je vais bien – je survivrai – était-ce blessant [the friendship ended] oui, mais est-ce que j’ai de l’amour de beaucoup d’autres endroits ? Oui », a ajouté Pippen. « Cela passera aussi. »

Il y a toujours eu des spéculations selon lesquelles le problème de Pippen avec un autre ancien meilleur ami de la famille, Jordyn Woods, y avait joué. Pippen était la source qui a parlé à la famille Kardashian de la relation présumée de Woods avec Thompson.