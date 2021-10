Kim Kardashian obtient une victoire majeure dans le divorce de Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West poursuivent leur divorce, malgré les rumeurs selon lesquelles ils pourraient se réconcilier au cours des dernières semaines. Kardashian a remporté une grande victoire dans leur affaire récemment avec un juge statuant qu’elle conserverait la succession de 60 millions de dollars du couple à Hidden Hills. TMZ rapporte que Kanye et Kim sont parvenus à un accord sur un prix de rachat.

L’ancien couple a travaillé ensemble pour construire la maison à partir de zéro. Kanye a conçu la maison, en travaillant avec des architectes célèbres comme Axel Vervoordt pendant plusieurs années pour donner vie à son rêve sur plusieurs années. Ils ont même acheté la maison d’à côté pour l’agrandir. Il est logique que Kim veuille garder la maison, elle est ravie de la maison depuis que les deux l’ont terminée et ont commencé à élever leurs quatre enfants à l’intérieur. « Je ne connaissais vraiment rien aux meubles avant de rencontrer Kanye », a déclaré Kardashian à Architectural Digest dans leur diffusion de février 2020, « mais être avec lui a été une éducation extraordinaire. Je suis maintenant très fier de savoir ce que nous avons et pourquoi c’est important. »

Le média rapporte que les débats ont été particulièrement cordiaux, compte tenu des circonstances. Kim a payé son futur ex-mari en espèces pour conclure l’affaire. Ils ont acheté la maison ensemble en 2014 pour 20 millions de dollars et ont augmenté son prix de manière exponentielle depuis lors. Le rappeur vient également de mettre son ranch du Wyoming sur le marché pour 11 millions de dollars et d’acheter une autre maison de plage de 57 millions de dollars à Malibu.

Selon certaines rumeurs, Kim et Kanye mettraient fin à leur divorce après avoir été aperçus ensemble lors de quelques sorties avec et sans leurs enfants communs. Le spot le plus récent a montré les deux quittant leur chambre d’hôtel au Ritz Carlton alors que Kim se dirigeait vers un manteau Balenciaga rose vif et un sac à main en sablier argenté assorti pour se rendre à son concert d’hébergement à Saturday Night Live. Des sources proches du couple ont déclaré que Kanye passait du temps avec elle pour lui donner des conseils et des astuces pour sa performance, ajoutant qu’elle était prétendument nerveuse et excitée pour sa première fois.