Kim Kardashian officiellement nommée milliardaire par Forbes deux ans après la révocation du titre ⋆ .

L’incroyable famille Kardashian ajoute officiellement un milliardaire à son CV puisqu’elle figure parmi les milliardaires mondiaux de Forbes, deux ans après que le magazine a révoqué son titre.

Kim Kardashian a officiellement atteint le statut de milliardaire.

Le « L’incroyable famille Kardashian»La star a été incluse pour la première fois dans la liste des milliardaires du monde du magazine Forbes, citant ses entreprises à succès, KKW Beauty et la marque SKIMS shapewear, ainsi que l’argent de la télé-réalité et des contrats d’approbation, pour sa grande richesse.

La valeur de Kim est passée de 780 millions de dollars (561 millions de livres sterling) en octobre dernier (20) à 1 milliard de dollars après avoir encaissé KKW Beauty en vendant 20% de la société de cosmétiques aux patrons de Coty pour 200 millions de dollars (144 millions de livres sterling).

La mère de quatre enfants – qui est au milieu d’un divorce d’avec le rappeur Kanye West – a lancé KKW Beauty en 2017 après avoir vu le succès de demi-soeur Kylie Jennerla firme de maquillage de Kylie Cosmetics.

Lorsqu’elle a annoncé le projet, Kim a déclaré: «C’est la première fois que je délaisse les accords de licence pour devenir propriétaire.»

Kylie avait déjà été surnommée la plus jeune milliardaire autodidacte du monde par les responsables de Forbes en 2019, mais le titre avait été supprimé au milieu d’allégations suggérant que la jeune femme de 23 ans avait «gonflé» des chiffres sur ses affaires.

La nouvelle fierté de milliardaire de Kim survient alors qu’elle se prépare à prendre une autre page du livre de marque de Kylie en déposant des marques pour une nouvelle gamme de soins de la peau, appelée SKKN BY KIM, selon TMZ.

Les documents suggèrent que Kim attachera le nom de la marque à une large gamme de produits, y compris des parfums et des cosmétiques, ainsi que des produits pour la peau, les cheveux et les ongles.

Kim a précédemment admis qu’elle avait abordé «Keeping Up With the Kardashians» comme une opportunité commerciale et une chance d’augmenter son profil.

Elle a expliqué: «Lorsque l’opportunité de notre émission de télévision s’est présentée, je voulais le faire pour attirer l’attention sur nos magasins (qu’elle avait ouverts avec ses sœurs). Je pensais que cela ne durerait peut-être pas très longtemps, mais nous allons développer une excellente entreprise et nous développer en ligne. »

«Je pensais que ce serait une excellente presse. Je ne pensais pas que cela deviendrait ce à quoi il s’est transformé.

Kim compte plus de 213 millions d’abonnés sur Instagram et a admis se considérer comme une marque.

La beauté brune – qui a joué dans la série télévisée à succès depuis 2007 – a déclaré: «Je me regarde définitivement de cette façon. Je pense qu’il y a la marque Kim Kardashian et la marque Kardashian. »

«Je pense qu’ils se mélangent, mais j’ai des qualités ou des intérêts différents que mes sœurs pourraient ne pas aimer. Mais quoi qu’il arrive, nous sommes une famille et très proches. Je pense que la marque représentera toujours la famille. »

