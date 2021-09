Kim Kardashian oublie son pantalon et porte de la dentelle devant le miroir | Instagram

Avec un selfie spectaculaire, les adeptes de Kim Kardashian ont perdu la tête avec son énorme beauté, comme la star de L’incroyable famille Kardashian elle a décidé qu’oublier son chemisier et son pantalon serait la meilleure chose à faire.

La mondaine américaine a décidé de capturer sa beauté elle-même avec un selfie dans lequel elle a laissé le monde voir la beauté de Kim kardashian ouest en dentelle et devant le miroir.

L’image a beaucoup plu aux internautes car la soeur de Kylie Jenner On l’a vu sans filtres ni Photoshop auxquels ils sont habitués dans leurs images sur Instagram, ce malgré qu’il soit si beau.

Kim Kardashian a posé pour son propre téléphone portable avec un joli ensemble de sous-vêtements en dentelle rouge en deux pièces qui est sûrement entré dans l’esprit de ses followers avec ses courbes démesurées.

L’ex de Kanye West a fait ressortir son côté plus naturel et a été photographiée sans maquillage et avec ses cheveux assez détendus, elle a également donné un baiser coquette à la caméra, rendant l’image plus attrayante.

Les internautes ont adoré voir Kim Kardashian de cette façon, exhibant sa beauté telle qu’elle est et loin des projecteurs, sans aucun doute l’image leur a laissé un très bon goût dans la bouche.

Actuellement, Kim est l’une des femmes célibataires les plus recherchées de la série, bien que certains doutent qu’il puisse y avoir une réconciliation avec son mari Kanye West pour lequel elle s’est récemment habillée en mariée.