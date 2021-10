Kim Kardashian paie des millions à Kanye West pour la maison de LA au milieu du divorce

Kim Kardashian est officiellement la seule propriétaire de la maison dans laquelle elle a vécu avec son ex-mari Kanye West et leur famille. La star de L’incroyable famille Kardashian a acheté la part de West dans la maison de Hidden Hills qu’il a redessinée après avoir acheté la propriété en 2014 pour 23 millions de dollars, selon des documents judiciaires obtenus par PEOPLE.

Kardashian et West ont acheté la maison pour 20 millions de dollars peu de temps après leur mariage en 2014 et ont ensuite réaménagé l’ensemble de la propriété. Cette maison allait devenir la résidence principale du couple avec les enfants North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans, bien que West ait passé une grande partie de son temps entre 2018 et 2020 dans son ranch de Cody, dans le Wyoming. Les 23 millions de dollars versés à West par Kardashian comprennent 20 millions de dollars pour la propriété et 3 millions de dollars pour son contenu, y compris les meubles et les œuvres d’art.

Kardashian a demandé le divorce de l’artiste lauréat d’un Grammy en février, et West a continué à passer la plupart de son temps dans son ranch. Le 11 octobre, West a étonnamment mis ce ranch sur le marché pour 11 millions de dollars – 3 millions de plus que ce qu’il avait payé à l’origine – mais le rappeur est toujours propriétaire d’un deuxième ranch dans la région qu’il a acheté en novembre 2019 pour 14,5 millions de dollars.

West et Kardashian avaient des opinions différentes sur l’endroit où ils devraient passer la majorité de leur temps, ce que la personnalité de la réalité a révélé dans un épisode de juin de KUWTK était un aspect de la fin de leur mariage. « Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincé pendant des années ? a-t-elle dit dans l’émission. « Genre, il va et déménage dans un état différent chaque année. Je dois être, genre, ensemble, pour pouvoir élever les enfants. »

Kardashian et West ont continué d’être cordiaux tout au long de leur divorce, bien que la fondatrice de KKW Beauty ait pris un coup à son ex lors de son monologue Saturday Night Live alors qu’elle animait plus tôt ce mois-ci. « J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. De plus, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique, un génie talentueux et légitime, qui m’a donné quatre enfants incroyables », a-t-elle déclaré. « Donc, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela se résumait à une seule chose: sa personnalité. »