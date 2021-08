Kim Kardashian parle de la honte corporelle pendant sa grossesse avec North

Kim Kardashian a récemment parlé de la honte corporelle intense qu’elle a subie lors de sa première grossesse avec North West, et honnêtement, c’est tout aussi déchirant et exaspérant. Et oui, alors que beaucoup de gens aiment détester Kim K, le body shaming n’est jamais cool… surtout quand quelqu’un est enceinte !

“C’était vraiment, vraiment fou”, a déclaré Kim en parlant à Kristen Bell et Monica Padman sur leur podcast “We Are Supported By…”. “Je ne pense pas que ça volerait vraiment aujourd’hui, mais ça a tué mon estime de moi. Je ne peux pas croire que c’était acceptable et que ça allait.”

Kim a expliqué comment les gens la “brutalaient” ainsi que son corps, et elle a dû apprendre à s’y attaquer tout en faisant face à la prééclampsie pendant la grossesse, c’est-à-dire une grave maladie de la grossesse qui provoque une hypertension artérielle. Dans le cas de Kim, elle a dit que ses pieds et son visage étaient extrêmement enflés.

Lars Niki.

“J’ai dû accoucher six semaines plus tôt avec un accouchement d’urgence, puis j’ai eu une autre maladie appelée Placenta accreta avec mes deux bébés”, a déclaré Kim sur le podcast. “C’était dingue.”

Naturellement, la honte a eu un impact durable sur Kim, bc duh comment pourrait-il pas. “Cela m’a vraiment changé et cela m’a fait vraiment reculer sur ce que j’ai partagé et à quel point je voulais donner parce que j’ai vu à quel point tout le monde était méchant et c’était si mal”, a-t-elle déclaré.

Mais Kim essaie toujours de ne pas laisser les ennemis l’atteindre, même s’il s’agit parfois d’un conflit interne consistant à lutter et à équilibrer tous les éléments de qui elle est. “Il y a définitivement un côté de moi qui est du genre ‘Sois qui tu veux être et publie ce que tu veux publier'”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, il y a l’autre côté de moi qui me dit : ‘Oh, je suis maman, j’ai 40 ans, je dois me détendre.'”

Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io